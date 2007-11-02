Доработка компонента Joomla

.---------------------------------------. | Легенда: Наследие драконов | | www.dwar.ru -- www.dwars.ru | `--------------------------------------` Программа должна уметь: - автоматически собирать русурсы на выбор (ловить рыбу, копать, косить траву и т.д.) - автоматический просмотр на наличие ресурсов всех четырех сторон света в локации (с,в,ю,з) - ...
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На сайт установлен компонт Joomla - Alberghi.
Необходимо его доработать, что бы появилась возможность поиска по предоставляемым сервисам.
пример cottage-z.ru
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