Скрипт удаленной работы.

Требуется изготовить представительский сайт на 25-30 страниц с шапкой и меню на Flash. Имеется пример для подражания и текстовое наполнение. Использовать шаблоны можно, но шапка должна быть уникальной. Адрес примера для подражания могу сообщить по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
Сколько будет стоить и сколько это займет по времени:
Написать скрипт или программу.
Скрипт авторизируется, переходит настраницу и там начинает выбирать страницы из списка на которых не установлены ссылки, кликать по ссылке новый рекламодатель и из всплывшего яваскрипт окна выбирать любого рекламодателя или не совсем случайно, типа постоянно следующего из списка и нажимать кнопочку установить ссылку)))
И так цеклично)))
Потом переходить к следующей страницы и там тоже самое и так далее)))
Подробнее в скриншотах:
От 1-3
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