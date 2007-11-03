Скрипт удаленной работы.

Добрый вечер.

Сколько будет стоить и сколько это займет по времени:

Написать скрипт или программу.

Скрипт авторизируется, переходит настраницу и там начинает выбирать страницы из списка на которых не установлены ссылки, кликать по ссылке новый рекламодатель и из всплывшего яваскрипт окна выбирать любого рекламодателя или не совсем случайно, типа постоянно следующего из списка и нажимать кнопочку установить ссылку)))

И так цеклично)))

Потом переходить к следующей страницы и там тоже самое и так далее)))

Подробнее в скриншотах:

http://www.your-games.ru/123/

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