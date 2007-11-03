Обучение php+mysql. Оплата почасовая

Нужен программист, часто находящийся в сети, желательно наличие скайпа.

время от времени возникают вопросы

"почему не работает функция *** в php",

"как сделать *** в html",

"как отловить ошибку *** в js"

платформа = php + mysql

Хотелось бы время от времени обращаться с такими вопросами в скайп или в аську.

Оплата почасовая.

Опыт говорит что обычно один "сеанс связи" занимает от 20 мин до 4 часов.

просьба обязательно указывать, сколько берете за час, и есть ли скайп