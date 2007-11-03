Обучение php+mysql. Оплата почасовая

Требуется изготовить представительский сайт на 25-30 страниц с шапкой и меню на Flash. Имеется пример для подражания и текстовое наполнение. Использовать шаблоны можно, но шапка должна быть уникальной. Адрес примера для подражания могу сообщить по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист, часто находящийся в сети, желательно наличие скайпа.
время от времени возникают вопросы
"почему не работает функция *** в php",
"как сделать *** в html",
"как отловить ошибку *** в js"
платформа = php + mysql
Хотелось бы время от времени обращаться с такими вопросами в скайп или в аську.
Оплата почасовая.
Опыт говорит что обычно один "сеанс связи" занимает от 20 мин до 4 часов.
просьба обязательно указывать, сколько берете за час, и есть ли скайп
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