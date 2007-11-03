Граббер для shop-script

Добрый вечер. Сколько будет стоить и сколько это займет по времени: Написать скрипт или программу. Скрипт авторизируется, переходит настраницу и там начинает выбирать страницы из списка на которых не установлены ссылки, кликать по ссылке новый рекламодатель и из ...