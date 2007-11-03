WAP и WEB порталы по продаже мобильного контента

Необходимо создать вап портал по продаже мобильного контента. Пример: wap.mts.ru , wap.beeline.ru ,wap.megafon.ru .Сайт должен быть динамичным с удобной навигацией, CMS и админкой через веб. Для примера CMS можете посмотреть www.wapface.ru и ознакомится с руководством пользователя см. www.wapface.ru/WapFace_us..

Стандартные функциональные модули платформы:

Определение user-agent

Система самостоятельно определяет параметры сотового телефона посетителя и настраивает отображение контента максимально оптимизированного под характеристики телефона (разрешение дисплея, поддерживаемые форматы фото, видео, аудио).

Модуль «Управление разделами»

Отвечает за формирование и управление структурой сайта. Глубина вложенности разделов не ограничена.

Модуль «Создание и редактирование страниц»

Отвечает за работу со страницами сайта. Позволяет создавать, изменять и удалять страницы, настраивать параметры отображения страниц. Имеет удобный интуитивно понятный интерфейс, не требует специальных знаний в области HTML и WML.

Модуль «Новости»

Модуль предназначен для управления новостями сайта. Позволяет работать с группами новостей, гибко настраивать отображение новостей в разных разделах (страницах) сайта.

«Система управления мобильным контентом»

Предназначена для размещения на сайте мобильного контента (фото, видео, аудио файлов), настройки отображения контента на разных страницах сайта с учетом типа и категории контента, а так же ключевых слов.

Модуль управление профилями пользователей

Предназначен для распределения прав пользователей сайта. Позволяет назначать редакторов и администраторов сайта с разделением прав по управлению конкретными разделами.

Модуль «Обратная связь»

Предназначен для быстрого создания стандартной формы обратной связи.

Модуль «Поиск»

Модуль предназначен для организации поиска по сайту и/или по сети Интернет.

Форум

Классический форум, имеющий все функциональные возможности web-форумов. Модуль может быть настроен под конкретные требования клиента. Кроме того, может быть реализована web-версия форума, которая будет синхронизирована с wap-версией.

Чат

Модуль для общения посетителей в режиме real-time.

С уважением,

Александр