Требуется изготовить представительский сайт на 25-30 страниц с шапкой и меню на Flash. Имеется пример для подражания и текстовое наполнение. Использовать шаблоны можно, но шапка должна быть уникальной. Адрес примера для подражания могу сообщить по ...
WAP и WEB порталы по продаже мобильного контента
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать вап портал по продаже мобильного контента. Пример: wap.mts.ru , wap.beeline.ru ,wap.megafon.ru .Сайт должен быть динамичным с удобной навигацией, CMS и админкой через веб. Для примера CMS можете посмотреть www.wapface.ru и ознакомится с руководством пользователя см. www.wapface.ru/WapFace_us..
Стандартные функциональные модули платформы:
Определение user-agent
Система самостоятельно определяет параметры сотового телефона посетителя и настраивает отображение контента максимально оптимизированного под характеристики телефона (разрешение дисплея, поддерживаемые форматы фото, видео, аудио).
Модуль «Управление разделами»
Отвечает за формирование и управление структурой сайта. Глубина вложенности разделов не ограничена.
Модуль «Создание и редактирование страниц»
Отвечает за работу со страницами сайта. Позволяет создавать, изменять и удалять страницы, настраивать параметры отображения страниц. Имеет удобный интуитивно понятный интерфейс, не требует специальных знаний в области HTML и WML.
Модуль «Новости»
Модуль предназначен для управления новостями сайта. Позволяет работать с группами новостей, гибко настраивать отображение новостей в разных разделах (страницах) сайта.
«Система управления мобильным контентом»
Предназначена для размещения на сайте мобильного контента (фото, видео, аудио файлов), настройки отображения контента на разных страницах сайта с учетом типа и категории контента, а так же ключевых слов.
Модуль управление профилями пользователей
Предназначен для распределения прав пользователей сайта. Позволяет назначать редакторов и администраторов сайта с разделением прав по управлению конкретными разделами.
Модуль «Обратная связь»
Предназначен для быстрого создания стандартной формы обратной связи.
Модуль «Поиск»
Модуль предназначен для организации поиска по сайту и/или по сети Интернет.
Форум
Классический форум, имеющий все функциональные возможности web-форумов. Модуль может быть настроен под конкретные требования клиента. Кроме того, может быть реализована web-версия форума, которая будет синхронизирована с wap-версией.
Чат
Модуль для общения посетителей в режиме real-time.
С уважением,
Александр
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