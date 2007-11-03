Создание компьютерного практикума на Flash

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок197 просмотров
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Разработать компьютерный практикум по предмету "Введение в операционное исчисление" (все необходимые материалы есть). Практикум должен состоять из трех разделов:

1)Разбор типовых задач (в этом разделе просто излагается решение типовых задач).

2)Задачи с пошаговым решением и подсказками (в этом разделе даются задачи, в виде теста, для решения по действиям. при неверных ответах выдаются соответствующие подсказки).

3)Контрольные задачи (обычный тест - даны условия задач, от пользователя требуется получить ответ). По результатм этого контроля будет выведена оценка.

Требования к задачнику: полнота информации, удобный интерфейс, возможность перехода по

ссылкам (внутри самого задачника, например для всплывающих подсказок), печать необходимых материалов (вывод результата тестирования, печать самих примеров), возможность хранения результатов прохождения теста, для каждого пользователя.

Сама система тестирования должна быть разнообразной (ввод ответа из предложенной палитры, выбор ответа из предложенных вариантов, и т.п.), чем-то похожей на шаблон Quiz в Flash8. Задачник должен быть выполнен в похожем стиле, что и учебник по теории, прилагающейся во вложенных файлах и содержать на него ссылки.

P.S. в прилагающемся файле содержатся задачи для раздела 1 и flash-учебник по теории, как образец.

Для заинтересовавшихся выложу задачи для раздела 2 и 3. А также, постараюсь максимально подробно осветить все аспекты данной работы.

16 лет назад
Flok
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Vetal1992
Виталий 
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$300
7 дней
Хороший человек! Спасибо за работу. Никаких непоняток, поэтапная оплата, вобщем, спасибо
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