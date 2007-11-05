есть Shop-Script Premium шаблон N1 модерн http://demo.shop-script.ru/premium/index.html 1. Нужно доделать вывод случайного товара (из тех которые с рисуночком) на всех страницах сайта под регистрацией например как тут http://www.ozon.ru/context/detail/id/2534807/ - товар дня (тока у меня будет 3 таких блока) 1. ...
Небольшая доработка скрипта хостинга изображений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть скрипт как на сайте loadimg.net
Нужно что бы после загрузки картинки внизу на уменьшенной картинке был написан размер и разрешение
как на imageshack.us
Так же есть скрипт imageshack.us
Наверное можно как-то взять и оттуда
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Надо в программинге готового интернет-проекта сделать много новых фишек. Оплата - баннер на портале (сейчас посещаемость 100-150 уников в рабочие сутки, конечно, будет расти, т.к. недавно только открылись). Если есть желание - пишите. По времени ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется доработка поиска на Virtuemart+Joomla Требуется в Virtuemart доработать поиск следующим образом: Пользователь вводит поля: 1. Название 2. Выбирает категорию товаров из списка (либо по всем) – упорядочено по алфавиту 3. Вводит диапазон цен (от и до) ...Завершен16 лет назад
- $250
Доброго дня, нужен человек сведущий в Joomla - все подробности через: аську 240447835 почту [email protected] [email protected] проект оставляю открытым для выбора победителя + обещаю отзыв за проделаннюу работу бюджет указал + за оперативность премия.Завершен16 лет назад
- $100
Нужно доработать скрипт, который в приложении к этому посту. Работает он так: hxxp://savecars dot ru/buy => Задача ПЕРВАЯ. Скрипт нужно немного переделать, т.к. работает не совсем верно. Во первых, при выборе года учитывается не весь ...Завершен16 лет назад
- $30
Нужно написать мод для форума vBulletin 3.6.6 Мод должен быть следующем: 1. Есть такой мод где используется тег HIDE, он может послужить почти на все 100%, надо сделать так чтобы текст который заключается тегом HIDE виден был ...Завершен16 лет назад
- $100
Необходимо создать граббер для shop-script, который бы сканировал бы один каталог и сверял со вторым. Если в первом каталоге существует какая-то позиция, а во втором - нет, то надо автоматически убирать ее из первого.Веб-программирование4 заявкиЗавершен16 лет назад
Нужен программист, часто находящийся в сети, желательно наличие скайпа. время от времени возникают вопросы "почему не работает функция *** в php", "как сделать *** в html", "как отловить ошибку *** ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Разработать компьютерный практикум по предмету "Введение в операционное исчисление" (все необходимые материалы есть). Практикум должен состоять из трех разделов: 1)Разбор типовых задач (в этом разделе просто излагается решение типовых задач). 2)Задачи с пошаговым решением и подсказками (в ...Закрыт16 лет назад
- $10
Есть текстовые файлы вида: строительная лицензия.txt сертификация продукции.txt и т.д. Необходимо написать скриптик который сможет объединить всё содержимыое выбранных текстовых файлов в один файл, при этом пересчитать количество строк в получившемся файле и ...Завершен16 лет назад