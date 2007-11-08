Доработать скрипт

По описанию в этом разделе http://weblancer.net/projects/33018.html был написан небольшой скриптик.

Исполнитель сейчас занят и неможет в данный момент дописать несколько фишек к этому скрипту.

Необходимо:

сделать дополнительное окно для ввода массива сочетания символов

вбиваем в этом окне слова, например: "ware" "adult" "порно"

когда происходит соединение всех выбранных файлов:

1. везде где будут найдены строки с сочетанием символов "ware" "adult" "порно" удаляются.

2. находятся дубли (одинаковые строки) и удаляются.

также делаем дополнительных два поля в которых вводим например: "3" "7"

где "3" - минимальное колличество допустимых слов в строке

где "7" - максимальное количество слов с троке

соответственно все остальные строки откидываются и остаются только строки в нужном нам диапозоне слов,

то есть все строки, где меньше 3 слов удаляются и где больше 7 слов тоже удаляются.

всё вышесказанное должно происходить до пересчёта колличества строк.