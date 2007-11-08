Доработать скрипт

Задача: Встроить - совместить с существующим на hq-art.com, модуль поиска c партнерского сайта fotolia.com. Результаты поиска по ключевым словам с обоих сайтов должны выдаваться на hq-art В прилагаемом файле модуль поиска партнерки фотолии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По описанию в этом разделе http://weblancer.net/projects/33018.html был написан небольшой скриптик.
Исполнитель сейчас занят и неможет в данный момент дописать несколько фишек к этому скрипту.
Необходимо:
сделать дополнительное окно для ввода массива сочетания символов
вбиваем в этом окне слова, например: "ware" "adult" "порно"
когда происходит соединение всех выбранных файлов:
1. везде где будут найдены строки с сочетанием символов "ware" "adult" "порно" удаляются.
2. находятся дубли (одинаковые строки) и удаляются.
также делаем дополнительных два поля в которых вводим например: "3" "7"
где "3" - минимальное колличество допустимых слов в строке
где "7" - максимальное количество слов с троке
соответственно все остальные строки откидываются и остаются только строки в нужном нам диапозоне слов,
то есть все строки, где меньше 3 слов удаляются и где больше 7 слов тоже удаляются.
всё вышесказанное должно происходить до пересчёта колличества строк.
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