Исправить кое что в сайте.

Есть скрипт на яваскрипте (30 строчек). Нужно его слегка переделать. Скрипт такой - при выборе из первого селект меню, содержимое второго(внизу) селект меню изменяется. Нужно сделать так - при выборе первого селект меню, внизу выводился определенный набор ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://astralove.ru. Не обходимо доработать некоторые элементы... Точнее кое что исправить...
Например:
http://astralove.ru/group.php?ID=1
Вот после фразы: Основанный: October 27, 2007 на следующей строке стоит ": ,".... Вот это надо убрать.... Вот типа такого доработки.... Их много будет......
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