Чат на PHP

Веб-программированиеЗавершен18 заявок282 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужен програмист для разработки чата на пхп, или перевода уже готового чата

на украинский язык.

также если имеется уже готовый (100%рабочий) скрипт чата на русском я прошу вас, напишите в асю 155733088

нужен простой чат на пхп, возможно на мускуле, желательно со смайлами и регистрацией.

PHP
16 лет назад
turboblack
Денис 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
msdn11
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$40
2 дня
THANKS!!! чат супер, все работает! давайте теперь приступать к сайту
Оплата вовремя, задача поставлена корректно.
  • Похожие заказы

  • Проект для Perl мастера

    Есть Flash operator panel - http://www.asternic.org/ нужно пропачить ее добавив туда кнопку прослушивания активных соединений. Кнопка прослушивания соединений может находиться на локальных пользователях, на агентах, на удаленных телефонах. Кнопка должна масштабироваться, включаться отключаться, иметь такие же свойства ...

    Perl
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Выбор замены для слова в textarea

    $100

    Есть форма. В форме есть textarea. Текст, который находится в textarea, редактируется с помощью редактора fckeditor. Образец формы можно посмотреть здесь: www.crm-soft.ru/med/fckeditor.html Документацию по fckeditor можно найти здесь: wiki.fckeditor.net (на всякий случай, не уверен что она ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать скрипт

    $10

    По описанию в этом разделе http://weblancer.net/projects/33018.html был написан небольшой скриптик. Исполнитель сейчас занят и неможет в данный момент дописать несколько фишек к этому скрипту. Необходимо: сделать дополнительное окно для ввода массива сочетания символов вбиваем в этом окне слова, например: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • PHP программирование

    $100

    Задача: Встроить - совместить с существующим на hq-art.com, модуль поиска c партнерского сайта fotolia.com. Результаты поиска по ключевым словам с обоих сайтов должны выдаваться на hq-art В прилагаемом файле модуль поиска партнерки фотолии.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание сайта по готовому дизайну

    Требуется FLASH дизайнер, готовый создать сайт - портфолио фотостудии по готовому эскизу. Внешняя часть и админка для управления галереями и их содержимым. От желающих потребуются консультации по поводу возможности реализации в сайте дополнительных функций (дозагрузка ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт по созданию сайтов

    $50

    Нужен скрипт по созданию сайтов, чтобы одним кликом создавал порядка 20 000 страниц. Желательно, чтобы предложения поступали от белорусов, но можно и из любых других городов.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Замена дизайна (html) в работающей системе

    $150

    Есть работающая на смарти система (Php+mysql+smarty), и есть набор html форм, которые сейчас доделывает верстальщик. Надо сделать новые шаблоны смарти из старых шаблонов и новых html форм. То есть фактически применить к работающей системе новый ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание интернет проекта

    Требуется программист на пхп.со знанием аякса и т.д.. примерно на 1-3 месяца для написания интернет проекта (смесь сайтов afisha.ru + geometria.ru + dj.ru) по всем вопросам обращаться icq 160212686 или телефон +7(911)5224242

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад