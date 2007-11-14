Чат на PHP

нужен програмист для разработки чата на пхп, или перевода уже готового чата

на украинский язык.

также если имеется уже готовый (100%рабочий) скрипт чата на русском я прошу вас, напишите в асю 155733088

нужен простой чат на пхп, возможно на мускуле, желательно со смайлами и регистрацией.