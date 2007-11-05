Доработка рсспарсера v3.0

1) исправить работу с тегом .

в источнике rss, поле встречается несколько раз, как ты мне показывал, в базу ложится только 1ый тег из этого списка, нужно положить все содержимое, которое встречается с полем

к примеру:

barnaul2.ru

уголь

отопление

результат в category таблицы rss_items

barnaul2.ru,уголь,отопление

2) Сделать выбор категории для новостей на основе

Когда делается перенос в цмс, то все валится в папку temp. Нужно что бы каждая новость складывалась в свою папку (в цмс), название папки как раз и будет из (1)

пример:

barnaul2.ru,уголь,отопление

результат

уголь

если папки уголь в цмс не существует, то новость ложится в temp

3) Убрать лишние теги в новостях, и переделать тег в тег