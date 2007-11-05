Joomla 1.3 + SMF 1.4 итеграция

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет,

Нужна помощь с интеграцией, у самого не получается. (То одно не работает то другое....)

Стоит Joomla 1.3 + SMF 1.4

Кто умеет и знает как тому работы приблизительно на 10-20 минут

Joomla
16 лет назад
thunderphoto
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Система управления сайтом

    $150

    Есть сайт в ХТМЛ. Нужно чтоб клиент через веб интерфейс мог вводить позиции его продукции, новости, статьи и акции. Необходима возможность просмотра списка продукции с задействованием 3-4 разных фильтров и сортировкой. Форма авторизации партнеров. Также нужен поиск ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка рсспарсера v3.0

    $10

    1) исправить работу с тегом . в источнике rss, поле встречается несколько раз, как ты мне показывал, в базу ложится только 1ый тег из этого списка, нужно положить все содержимое, которое встречается с полем к ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт аукциона под joomla

    Требуется скрипт который будет брать информацию с аукционной системы exporttrader.com. Система русифицирована, желателно чтобы модуль работал под джумлой. Предложения принимаются. Спасибо. Наш сайт kazancar.com Кто возьмется оплату гарантируем.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Натяжка блока "Пациенты"

    $50

    Для пользователя metvill, согласно договоренности в icq Есть работающая на смарти система (Php+mysql+smarty), и есть набор html форм. Надо 1. внести коррективы в html который дал верстальщик, согласно списку замечаний 2. сделать новые шаблоны смарти из старых ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флеш проигрыватель

    $10

    Помогите привязать флеш ролик к проигрывателю, чтоб на странице отображался проигрыватель и пульт управления. Работаю в программе Adobe Flash CS3.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модификация и поддержка сайта клиента

    Ищу специалиста/компанию для модификации сайта клиента (собран из готовых модулей стороннего разработчика) и его дальнейшей поддержки. Подробное тех задание - в приложении. Вы делаете либо только программную часть, либо и программинг и редизайн. Жду предложений, спасибо!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Исправить кое что в сайте.

    Есть сайт http://astralove.ru. Не обходимо доработать некоторые элементы... Точнее кое что исправить... Например: http://astralove.ru/group.php?ID=1 Вот после фразы: Основанный: October 27, 2007 на следующей строке стоит ": ,".... Вот это надо убрать.... Вот типа такого доработки.... Их много будет......

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт на Javascipt(30 строк), изменения

    $5

    Есть скрипт на яваскрипте (30 строчек). Нужно его слегка переделать. Скрипт такой - при выборе из первого селект меню, содержимое второго(внизу) селект меню изменяется. Нужно сделать так - при выборе первого селект меню, внизу выводился определенный набор ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Чат на PHP

    нужен програмист для разработки чата на пхп, или перевода уже готового чата на украинский язык. также если имеется уже готовый (100%рабочий) скрипт чата на русском я прошу вас, напишите в асю 155733088 нужен простой чат на пхп, возможно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад