Joomla 1.3 + SMF 1.4 итеграция

Нужен клон этого сайта. http://www.escorte-sexy.com Дизайн не требуется, но элементы и ссылки должны располагаться так же как и в сайте-примере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет,
Нужна помощь с интеграцией, у самого не получается. (То одно не работает то другое....)
Стоит Joomla 1.3 + SMF 1.4
Кто умеет и знает как тому работы приблизительно на 10-20 минут
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