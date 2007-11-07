Создание флеш-ролика

Сразу оговорюсь, что работа наверное больше для тех, кто хочет получить от нас отзыв.

Сюжет:

Начало: первое, на что надо обратить внимание – что мы работаем в двух странах.

Это могут быть три «флага»: Украинский, IPTV и Российский. Флаг IPTV по середине – как связующее.

Можно придумать что-то своё.

Далее мы отображаем направления в нашей работе: Появляются надписи, можно разных размеров и позиций,

желательно чтобы размер и позиция генерировались рандомно каждый раз. Надписи: «реклама», «продакшн»,

«шоу-бизнес» «медиапланирование», «медиабаинг», «Public Relations», «спонсорство», «брендинг»,

Далее по направлениям:

Наружная реклама: нужно вставить картинку с фото огромного фасадного баннера, лучше взять в гугле с

нейтральным сюжетом, не брендированый, или сделать фотомонтаж вставив туда логотип IPTV. Рядом с

картинкой должна появится надпись «Наружная реклама» ниже: «в нашей базе…» рядом крутятся цифры,

сначала одна, потом две, потом три и т. д. до пяти, в итоге они сливаются в одно целое и образуют

знак бесконечности (как вариант слово «все»), рядом появляется подпись: «…конструкции», потом ниже

появляется ещё подпись: «в России и Украине»

Смена сцены, реклама в прессе: можно пойти двумя путями: впарить все доступные логотипы изданий,

но боюсь, это сильно увеличит размер выходного файла, или вставить фото человека читающего журнал

(мы не видим, что человек читает, человек должен иметь представительный деловой стиль,

женщина или мужчина – не важно, он сосредоточен на чтении) рядом подписи: «Реклама в прессе»

ниже «PR и прямая реклама» ниже «Во всех изданиях Украины и России»

Реклама на телевидении: Аналогично предыдущему, фото: телевышка Останкино с одной стороны и

наша отечественная телевышка с другой. Текст: «Реклама на телевидении» ниже «медиапланирование»,

ниже «спонсорство телепередач», ниже «позиционирование по ЦА», ниже «всё эфирное время

в России и Украине в Вашем распоряжении»

Реклама на радио: Аналогично рекламе в прессе, фото – миловидная девушка в наушниках слушает

музыку, девушке на вид 23-27 лет, форма одежды – свободная. Надписи: «Реклама на радио» ниже

«творческая», ниже «креативная», ниже «информативная», ниже «цепкая», ниже завершающая

подпись: «по самым выгодным ценам, на всех радиостанциях Украины и России».

Т. к. много текста, возможно использование в этой сцене двух фотографий для синхронизации

продолжительности чтения и визуальных образов.

Все персонажи – люди белые :) европеоидной расы, лица без изъянов, милые, приятные и т. п.

Все надписи должны «плавать» использоваться должен шрифт без засечек, крупный, хорошо читаемый.

После появления всех надписей в сцене делать небольшую паузу 2-3 сек. для того чтобы человек успел пробежать глазами всё ещё раз.

Финальный кадр: появляется логотип IPTV под ним надпись: «IPTV Production & Adverting» ниже «рекламное агентство полного цикла», ниже телефоны красным, слева + 38 (044) 537-36-19 справа +38 (044) 253-82-73 В будущем справа будет московский телефон, пока пусть будет этот, сами поправим.

Предоплаты нет, только людям с рейтингом или знакомым по ресурсу. Бюджет ограничен :(

Компенсация к цене - отзыв + будущие наши заказы по флеш-анимации по нормальным ценам.