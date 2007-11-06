Скрипт закачки файлов

Необходимо написать скрипт, который закачивал бы указанные файлы на сайт (с других сайтов по ссылкам) на прямую, без использования трафика пользователя.

К примеру, пользователь заходит на сайт. Вводит ссылку, нажимает закачать и закрывает сайт.

А этим временем файл качается...