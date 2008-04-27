Приложение: https://github.com/madeye/proxydroid работает на root-прошивке. 1. Скорректировать, добавить правила iptables (предоставлю, готовы и проверены), которые устанавливает приложение при активации профиля. Цель обновление правил iptables: сейчас реальный ip утекает по UDP, WebRTC и другим прямым соединениям, новые ...
- $100Мобильные приложениянет заявокЗакрыт2 года назад
- $30
На смартфоне используются прокси через ProxyDroid, но они на себя не берут весь трафик, палится реальный ip в частности по WebRTC.Решение вижу запретить весь исходящий трафик, кроме ip:port прокси серверов (несколько). На виртуальном android проверял ...Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Дано: x86 железо, ubuntu 20, несколько сетевых интерфейсов. Требуется консольная утилита желательно в исходных кодах pyton, nodejs которая на переданном в параметрах её запуска интерфейсе устанавливает (так же переданный в параметрах) passive os fingerprint. Контроль ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Реализовать библиотеку, при использовании которой и необходимых настроек androidmanifest.xml приложение на flutter начинает работать в режиме [url=https://developer.android.com/work/dpc/dedicated-devices/cookbook?hl=en#public_kiosks]Public kiosks[/url] (ссылка) включая обновления приложения. В результате нужна библиотека, которое подключается в приложение hello flutter (базовое) с функциями public kiosks согласно ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
В приложении описание протокола. Требуется реализовать прокси, т.е. есть кассовое приложение будет подключаться к создаваемому по этому проекту nodejs сервису (далее сервис). Сервис реализует протокол, на низком уровне сервис сразу отвечает кассовому приложению по-протоколу. Подключение к ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
строка: [code]mdOrder;22807f6c-1169-7801-bb01-b2f05e2c8a47;operation;approved;orderNumber;preauth_19_AUTO_PAYMENT;sign_alias;stoloto;status;1 [/code] подпись: [code]"6CB469E56D9DC0E4BE988A37341C6671A74F14CC837076EAED6EF4107AE3B58A691AE3F709F54D333A5BAA57B2893267539E0F8610B8F2941393FCD9AAC509CCDA2C784724DF1D68BFE7DE3D1C81640764E434847880DA0FC773E25817E85203BF42BF0D4073520A321C5208720FD434641A70DEE5DF59D4F2D8A5315F453C62139D45186213F6EFD71EFC7706BE75A294B36FFD2B82F18653F1DC1D720ADB7A8C5D03EF7EA56A60EACE0DDF6E36978E3E79FE83536379A0709AF4B45477B89F44B0EFD5B1A05D4F2D40EDEFC46EF2F1F453A910903E9C9034CE0E4E868BDDC48A0897F92F097203FD960912EA463027FBFB3EB0B09BC1FBAA5F660A58AEE9A8"[/code]Сертификат вышлю исполнителю. Нужно реализовать (строго и только) на node.js v12 используя стандартные (npmjs.com) модули функцию, которая проверяет подпись строки с помощью открытого ключа, хранящегося в файле формата X.509.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть API мессенжера, надо реализовать приложение в битрикс24 для интеграцииВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть публичный проект https://marmelab.com/admin-on-rest/ Есть там компонент Datagrid который сделан используя Material Design-компоненту Table http://www.material-ui.com/#/components/table В свойствах Table есть fixedFooter, но оно не используется AOR. Есть issue на этот счёт: https://github.com/marmelab/admin-on-rest/issues/702 Задача: Сделать новый компонент, наследуя Datagrid, добавить fixedFooter, организовать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
В приложении скриншот страницы. Нужно причесать: 1. Главная задача - удобство работы с таблицей на смартфоне. Работа - это просмотр, добавление, редактирование записей. 2. Необязательно всю таблицу видеть на экране, гораздо важнее видеть качественно несколько записей и удобно ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
В приложении скриншот страницы. Нужно причесать: 1. Главная задача - удобство работы с таблицей на смартфоне. Работа - это просмотр, добавление, редактирование записей. 2. Необязательно всю таблицу видеть на экране, гораздо важнее видеть качественно несколько записей и удобно ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $90
Есть действующий сайт, ссылка: [url=https://service.nalog.ru/payment/tax-fl.html]service.nalog.ru/payment/...[/url] Я сам дебажил страницу и увидел возможность реализации, но некогда – ищу помощь. Каптчи нет. Налог на доходы. Остальные данные – любые тестовые. На последнем шаге отправляется html-форма по кнопке "оплатить" и в результате открывается ...Завершен7 лет назад
Необходимо разработать модуль для node.js для частного использования, но (мне не жалко) с последующей публикацией на npmjs.com в публичном доступе. Разрабатываемый модуль должен выполнять все требования npmjs, в т.ч. тесты. Модуль должен работать как под linux, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Есть приложение, оно периодически обновляется, новая версия выкладывается Интернет. Важно, приложение работает без участия пользователя и пользователь не должен принимать участие в его работе и, соответственно, работе обновления. Обновления могут включать в себя несколько файлов ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Решение на Drupal 7. Применение в Intranet. Предпочтение будет отдано тому исполнителю, кто имеет адекватный опыт в создании модулей к Drupal, внятно объяснит, что и как он видит нужно сделать, а не просто "я готов", ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется нарисовать (хотя рисовать нечего, скорее расположить правильно) и сверстать (вот это важнее, т.к. используются эффекты) html-страницы с интерфейсом, похожим на приложение, расположенное на www.flipboard.com Внимание! Сайт flipboard.com мне НЕИНТЕРЕСЕН, речь идёт о приложении для ...HTML-верстканет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Потенциальный исполнитель должен показать адекватный опыт создания drupal-модулей. Указана минимальная цена, в результате – по-согласованию, т.к. будут уточнены детали. Если исполнитель найдёт похожий модуль, то оплата пойдёт за адаптацию его к проекту. Требуется новый модуль, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется создать тему (под ключ) реинжиниринг с сайта www.kayako.com со следующими уточнениями: 1. сайт корпоративный, модули стандартные, т.е. меню, статьи и новости - основное; 2. название и домен kiox.ru - тема продажа платежных терминалов и оборудования; 3. логотип ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад
В связи с тем, что тэг имеет мало возможностей и при большой нагрузке на страницу (ajax, video и т.п.) рвано и медленно показывает бегущую строку - требуется создать flash-ролик, где текст должен перемещаться плавно ...Завершен15 лет назад
Требуется создать регулярные выражения (только, без какого либо доп.кода) для использования на языке Javascript (обязательно, без вариантов) для следующих полей ввода: 1. Ф.И.О. полностью (только русские буквы здесь и далее), например, "Иванов Иван Иванович", предусмотреть короткие ...Завершен16 лет назад
Страницу http://www.mtt.ru/info/def/index.wbp распарсить в XML файл, формата: ... где тэг "def" - каждая def-запись, атрибут "id" - Код DEF выбранной записи, атрибут "receiverid" - Оператор, атрибуты "numfrom" и "numto" - Нумерация, атрибут ...Завершен16 лет назад