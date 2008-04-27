plr

Илья plr

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать opensource приложение proxydroid

    $100

    Приложение: https://github.com/madeye/proxydroid работает на root-прошивке. 1. Скорректировать, добавить правила iptables (предоставлю, готовы и проверены), которые устанавливает приложение при активации профиля. Цель обновление правил iptables: сейчас реальный ip утекает по UDP, WebRTC и другим прямым соединениям, новые ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Правила iptables для root-android 10+ для блокировки исходящего трафик

    $30

    На смартфоне используются прокси через ProxyDroid, но они на себя не берут весь трафик, палится реальный ip в частности по WebRTC.Решение вижу запретить весь исходящий трафик, кроме ip:port прокси серверов (несколько). На виртуальном android проверял ...

    Android
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт установки passive os fingerprint на ubuntu

    Дано: x86 железо, ubuntu 20, несколько сетевых интерфейсов. Требуется консольная утилита желательно в исходных кодах pyton, nodejs которая на переданном в параметрах её запуска интерфейсе устанавливает (так же переданный в параметрах) passive os fingerprint. Контроль ...

    Ubuntu
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Kiosk-режим на flutter

    Реализовать библиотеку, при использовании которой и необходимых настроек androidmanifest.xml приложение на flutter начинает работать в режиме [url=https://developer.android.com/work/dpc/dedicated-devices/cookbook?hl=en#public_kiosks]Public kiosks[/url] (ссылка) включая обновления приложения. В результате нужна библиотека, которое подключается в приложение hello flutter (базовое) с функциями public kiosks согласно ...

    AndroidiOSFlutter
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Реализовать протокол tcp/ip socket на node.js

    В приложении описание протокола. Требуется реализовать прокси, т.е. есть кассовое приложение будет подключаться к создаваемому по этому проекту nodejs сервису (далее сервис). Сервис реализует протокол, на низком уровне сервис сразу отвечает кассовому приложению по-протоколу. Подключение к ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • [node.js] проверить подпись SHA-256 with RSA ключа в X.509

    строка: [code]mdOrder;22807f6c-1169-7801-bb01-b2f05e2c8a47;operation;approved;orderNumber;preauth_19_AUTO_PAYMENT;sign_alias;stoloto;status;1 [/code] подпись: [code]"6CB469E56D9DC0E4BE988A37341C6671A74F14CC837076EAED6EF4107AE3B58A691AE3F709F54D333A5BAA57B2893267539E0F8610B8F2941393FCD9AAC509CCDA2C784724DF1D68BFE7DE3D1C81640764E434847880DA0FC773E25817E85203BF42BF0D4073520A321C5208720FD434641A70DEE5DF59D4F2D8A5315F453C62139D45186213F6EFD71EFC7706BE75A294B36FFD2B82F18653F1DC1D720ADB7A8C5D03EF7EA56A60EACE0DDF6E36978E3E79FE83536379A0709AF4B45477B89F44B0EFD5B1A05D4F2D40EDEFC46EF2F1F453A910903E9C9034CE0E4E868BDDC48A0897F92F097203FD960912EA463027FBFB3EB0B09BC1FBAA5F660A58AEE9A8"[/code]Сертификат вышлю исполнителю. Нужно реализовать (строго и только) на node.js v12 используя стандартные (npmjs.com) модули функцию, которая проверяет подпись строки с помощью открытого ключа, хранящегося в файле формата X.509.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать Admin-on-rest (react)

    Есть публичный проект https://marmelab.com/admin-on-rest/ Есть там компонент Datagrid который сделан используя Material Design-компоненту Table http://www.material-ui.com/#/components/table В свойствах Table есть fixedFooter, но оно не используется AOR. Есть issue на этот счёт: https://github.com/marmelab/admin-on-rest/issues/702 Задача: Сделать новый компонент, наследуя Datagrid, добавить fixedFooter, организовать ...

    React
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Причесать вёрстку страницы

    $50

    В приложении скриншот страницы. Нужно причесать: 1. Главная задача - удобство работы с таблицей на смартфоне. Работа - это просмотр, добавление, редактирование записей. 2. Необязательно всю таблицу видеть на экране, гораздо важнее видеть качественно несколько записей и удобно ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка существующей страницы с таблицей на jsGrid для смартфонов

    В приложении скриншот страницы. Нужно причесать: 1. Главная задача - удобство работы с таблицей на смартфоне. Работа - это просмотр, добавление, редактирование записей. 2. Необязательно всю таблицу видеть на экране, гораздо важнее видеть качественно несколько записей и удобно ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать скрипт на node.js, который отправляет форму

    $90

    Есть действующий сайт, ссылка: [url=https://service.nalog.ru/payment/tax-fl.html]service.nalog.ru/payment/...[/url]  Я сам дебажил страницу и увидел возможность реализации, но некогда – ищу помощь.  Каптчи нет.  Налог на доходы. Остальные данные – любые тестовые.  На последнем шаге отправляется html-форма по кнопке "оплатить" и в результате открывается ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Npm модуль node.js для Х19 Webmoney

    Необходимо разработать модуль для node.js для частного использования, но (мне не жалко) с последующей публикацией на npmjs.com в публичном доступе. Разрабатываемый модуль должен выполнять все требования npmjs, в т.ч. тесты. Модуль должен работать как под linux, ...

    Linux
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • [C/++] Библиотека для обновления приложения

    $500

    Есть приложение, оно периодически обновляется, новая версия выкладывается Интернет. Важно, приложение работает без участия пользователя и пользователь не должен принимать участие в его работе и, соответственно, работе обновления. Обновления могут включать в себя несколько файлов ...

    Linux
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Drupal7: Система управление контентом

    Решение на Drupal 7. Применение в Intranet. Предпочтение будет отдано тому исполнителю, кто имеет адекватный опыт в создании модулей к Drupal, внятно объяснит, что и как он видит нужно сделать, а не просто "я готов", ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • HTML5 аналог эффектов приложения Flipboard

    Требуется нарисовать (хотя рисовать нечего, скорее расположить правильно) и сверстать (вот это важнее, т.к. используются эффекты) html-страницы с интерфейсом, похожим на приложение, расположенное на www.flipboard.com Внимание! Сайт flipboard.com мне НЕИНТЕРЕСЕН, речь идёт о приложении для ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Drupal: новый модуль контента - Список

    $1000

    Потенциальный исполнитель должен показать адекватный опыт создания drupal-модулей. Указана минимальная цена, в результате – по-согласованию, т.к. будут уточнены детали. Если исполнитель найдёт похожий модуль, то оплата пойдёт за адаптацию его к проекту. Требуется новый модуль, ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать тему для drupal 6

    $250

    Требуется создать тему (под ключ) реинжиниринг с сайта www.kayako.com со следующими уточнениями: 1. сайт корпоративный, модули стандартные, т.е. меню, статьи и новости - основное; 2. название и домен kiox.ru - тема продажа платежных терминалов и оборудования; 3. логотип ...

    Дизайн сайтаDrupal
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Бегущая строка на Flash

    В связи с тем, что тэг имеет мало возможностей и при большой нагрузке на страницу (ajax, video и т.п.) рвано и медленно показывает бегущую строку - требуется создать flash-ролик, где текст должен перемещаться плавно ...

    JavascriptHTMLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Регулярные выражения на Javascript

    Требуется создать регулярные выражения (только, без какого либо доп.кода) для использования на языке Javascript (обязательно, без вариантов) для следующих полей ввода: 1. Ф.И.О. полностью (только русские буквы здесь и далее), например, "Иванов Иван Иванович", предусмотреть короткие ...

    JavascriptHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Распарсить HTML страницу в XML

    Страницу http://www.mtt.ru/info/def/index.wbp распарсить в XML файл, формата: ... где тэг "def" - каждая def-запись, атрибут "id" - Код DEF выбранной записи, атрибут "receiverid" - Оператор, атрибуты "numfrom" и "numto" - Нумерация, атрибут ...

    PHPHTMLPerl
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
wendel
Иван 
30 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$90
10 баллов
7 лет назад
Написать скрипт на node.js, который отправляет форму
Четкая задача, своевременная оплата, никаких проблем не возникло, с заказчиком можно и нужно работать.
Давно здесь не размещал заказы. Например на этот на fl не нашёл исполнителей, а здесь - много, а Иван - сделал всё чётко. Результатом доволен. Не ожидал. Всё отлично.
Ответный отзыв
SilverGhost
Ghost 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов
$70
10 баллов
15 лет назад
Бегущая строка на Flash
Хороший заказчик. Дал подробное ТЗ. После предварительного варианта несколько замечаний. Деньги перечисленны.
Я во флеше не разбираюсь, но по-сравнению с другими реализациями всё работает как я ожидал без компромисов. Работа сделана точно и в срок.
Ответный отзыв
morals
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$0
5 баллов
15 лет назад
Регулярные выражения на Javascript
Так как не смогли найти удобный для обоих способ оплаты проект завершить не удалось. В остальном с заказчиком можно найти общий язык что само по себе большой плюс.
Работу выполнил, причём сразу были присланы работающие примеры, но не смогли договориться об удобном для обоих сторон способе оплаты, поэтому выбор фрилансера продолжается.
Ответный отзыв
kackbip
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$0
0 баллов
16 лет назад
Flash-ролик продвинутой динамической строки
Работа сделана, человек пропал.