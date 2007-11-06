Разработка социально-делового интернет-портала

$1600
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок232 просмотра
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Открыта вакансия веб-программиста на удалённую работу.

Задача:

Разработка социально-делового интернет-портала на базе CMS Bitrix. Коррекция модулей Bitrix, написание модулей. В команде уже есть программист. Сайт проекта www.kvantum3d.ru - 1/4 работы уже выполнено.

Работа удалённая. Город - любой. Ориентировочные затраты времени – в среднем 5 часов в рабочий день. Сроки – 3 месяца (до конца января) – это конечные и вполне реальные сроки.

Описание проекта:

Есть некая CMS "Битрикс" разработанная при участии компании 1С. Это универсальная CMS-ка(их виденье) со всеми вытекающими... Живёт эта система под базой данных (115 своих таблиц) и событийной моделью, реализованной на скорую руку на PHP+MySql.

Система объектно-ориентированная на всю голову. Документация есть, но качество оставляет желать лучшего. На деле приходится лезть в систему и смотреть исходники для решения хоть сколько-нибудь не тривиальной (в контексте функционала, заложенного разработчиками) задачи или интеграции самописного модуля.

Задача звучит так:

- Необходимо заниматься разработкой модулей при наличии общего Т.З.(на пальцах) и завёрстанных HTML-макетов (интерфейс пользователя).

- Необходимо писать справочники и дополнительные таблицы для БД так, чтобы не ломать структуру ядра.

- Необходимо умение "дописать" кривой системный модуль и не порушить его функционал

- Необходимо придерживаться сроков.

- Необходимые модули (изначально):

Модули к разработки и/или коррекции (в дополнении к другим модулям, над которыми работает др веб-программист):

- Переговорная: обмен сообщениями в режиме реального времени на сайте (AJAX,JSON), работа с учётными записями

- Рекрутинг (система трудоустройства и поиска персонала)

- Бартеры: стена объявлений с хорошо продуманной структурой, схемой взаимодействия юзер->ресурс->модератор и поиском

- Тендеры (похоже на бартер)

- баннерная система сайта

- курсы валюты, погода и т.д.

- поисковая система сайта

- RSS и т.д.

- тестирование и отладка

Помимо прочего:

- нежно любить JavaScript и уметь его грамотно пользовать

- принимать участие в интеграции написанных моделей с модулями других разработчиков и модулями битрикса

- описывать свои модули

Техническое задание представляется в виде:

А) готового макета дизайна;

Б) ТЗ от ведущего программиста;

В) объясняется устно.

Обязательные требования:

- Отсутствие иных «висящих» проектов, наличие необходимого времени.

- Наличие портфолио - обязательно прислать куски собственных кодов с комментариями, типа "кусок модуля загрузки изображений" или "кусок модуля авторизации".

Требования к веб-программисту:

-хорошее знание PHP и JavaScript;

-понимание технологии AJAX/JSON(алгоритмы, реализация);

-понимание технологии программирования "сверху вниз"(общее решение->частное решение->инкапсуляция);

-умение решать задачу и составлять алгоритмы при отсутствии полного ТЗ (задача на пальцах и в виде свёрстанного макета);

-опыт разработки нетривиальных CMS от 3-х лет (нетривиальных - значит своих собственных или доработка чужих, без использования готовых модулей. "Великие комбинаторы не нужны");

Оплата 40000 руб, выплачивается поэтапно.

Более подробная информация по и-мейлу [email protected]

К письму прилагайте куски своих кодов с описанием и своё резюме.

Сайт проекта www.kvantum3d.ru

16 лет назад
Vidadi
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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