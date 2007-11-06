Написать скрипт, который автоматически по названию товара работающего интернет-магазина будет анализировать цену 10 первых магазинов из выдачи Яндекса. На входе программы – названия товаров, на выходе – таблица с url 10 первых магазинов выдачи Яндекса и ...
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Открыта вакансия веб-программиста на удалённую работу.
Задача:
Разработка социально-делового интернет-портала на базе CMS Bitrix. Коррекция модулей Bitrix, написание модулей. В команде уже есть программист. Сайт проекта www.kvantum3d.ru - 1/4 работы уже выполнено.
Работа удалённая. Город - любой. Ориентировочные затраты времени – в среднем 5 часов в рабочий день. Сроки – 3 месяца (до конца января) – это конечные и вполне реальные сроки.
Описание проекта:
Есть некая CMS "Битрикс" разработанная при участии компании 1С. Это универсальная CMS-ка(их виденье) со всеми вытекающими... Живёт эта система под базой данных (115 своих таблиц) и событийной моделью, реализованной на скорую руку на PHP+MySql.
Система объектно-ориентированная на всю голову. Документация есть, но качество оставляет желать лучшего. На деле приходится лезть в систему и смотреть исходники для решения хоть сколько-нибудь не тривиальной (в контексте функционала, заложенного разработчиками) задачи или интеграции самописного модуля.
Задача звучит так:
- Необходимо заниматься разработкой модулей при наличии общего Т.З.(на пальцах) и завёрстанных HTML-макетов (интерфейс пользователя).
- Необходимо писать справочники и дополнительные таблицы для БД так, чтобы не ломать структуру ядра.
- Необходимо умение "дописать" кривой системный модуль и не порушить его функционал
- Необходимо придерживаться сроков.
- Необходимые модули (изначально):
Модули к разработки и/или коррекции (в дополнении к другим модулям, над которыми работает др веб-программист):
- Переговорная: обмен сообщениями в режиме реального времени на сайте (AJAX,JSON), работа с учётными записями
- Рекрутинг (система трудоустройства и поиска персонала)
- Бартеры: стена объявлений с хорошо продуманной структурой, схемой взаимодействия юзер->ресурс->модератор и поиском
- Тендеры (похоже на бартер)
- баннерная система сайта
- курсы валюты, погода и т.д.
- поисковая система сайта
- RSS и т.д.
- тестирование и отладка
Помимо прочего:
- нежно любить JavaScript и уметь его грамотно пользовать
- принимать участие в интеграции написанных моделей с модулями других разработчиков и модулями битрикса
- описывать свои модули
Техническое задание представляется в виде:
А) готового макета дизайна;
Б) ТЗ от ведущего программиста;
В) объясняется устно.
Обязательные требования:
- Отсутствие иных «висящих» проектов, наличие необходимого времени.
- Наличие портфолио - обязательно прислать куски собственных кодов с комментариями, типа "кусок модуля загрузки изображений" или "кусок модуля авторизации".
Требования к веб-программисту:
-хорошее знание PHP и JavaScript;
-понимание технологии AJAX/JSON(алгоритмы, реализация);
-понимание технологии программирования "сверху вниз"(общее решение->частное решение->инкапсуляция);
-умение решать задачу и составлять алгоритмы при отсутствии полного ТЗ (задача на пальцах и в виде свёрстанного макета);
-опыт разработки нетривиальных CMS от 3-х лет (нетривиальных - значит своих собственных или доработка чужих, без использования готовых модулей. "Великие комбинаторы не нужны");
Оплата 40000 руб, выплачивается поэтапно.
Более подробная информация по и-мейлу [email protected]
К письму прилагайте куски своих кодов с описанием и своё резюме.
Сайт проекта www.kvantum3d.ru
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