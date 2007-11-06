Сделать поиск, корзину, учет заказа на сайте

Есть сайт написанный на ПЕРЛ:

http://proavtozvuk.ru/

Нужно:

- Удобная корзина. Пользователь должен без проблем добовлять все

товары себе в корзину а потом перейти на оформление заказа.

- Система контроля и учета заказа. Уже етсь скрипт который

отслеживает всех польховтаелей и собирает данные по ним. Нужно будет

прикукруть к нему корзину.

- Расширенный удобный поиск по атрибутам. Т.е должен бвть мощный

скрипт поиска просто по тексту на страницах + расширенный поиск

с галочками для каждой из атрибут товаров. Ну например там если

пользовтаель ищет колонки, то он может указать диапазон мощности.

Ну итд.

От вас требуется 1) предложение по цене 2) Срокам

Обязательно Icq! И желательно телефон для контакта.