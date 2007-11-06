Модуль(ли) работы с фото для Drupal

Открыта вакансия веб-программиста на удалённую работу. Задача: Разработка социально-делового интернет-портала на базе CMS Bitrix. Коррекция модулей Bitrix, написание модулей. В команде уже есть программист. Сайт проекта www.kvantum3d.ru - 1/4 работы уже выполнено. Работа удалённая. Город - любой. Ориентировочные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный, ответственный PHP программист, посвящающий работе над заданием не менее 4-х часов в сутки. Человек должен стараться делать свою работу максимально качественно, с вниманием к мелочам и деталям.
Итак, нужен модуль, или система модулей для работы с фото в Друпале. От самого Друпала там не очень много, в общем, профессиональный PHP разработчик разберется.
Все подробности в Тех задании по ссылке : http://s09.ru/foto-drupal1.zip
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