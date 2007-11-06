Модуль(ли) работы с фото для Drupal

Требуется опытный, ответственный PHP программист, посвящающий работе над заданием не менее 4-х часов в сутки. Человек должен стараться делать свою работу максимально качественно, с вниманием к мелочам и деталям.

Итак, нужен модуль, или система модулей для работы с фото в Друпале. От самого Друпала там не очень много, в общем, профессиональный PHP разработчик разберется.

Все подробности в Тех задании по ссылке : http://s09.ru/foto-drupal1.zip