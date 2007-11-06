CMS и система поиска для сайта

Срочно надо написать программу проверки ТИЦ Яндекса задача программы 1 загружаем в программу текстовый файл с базой доменов до 100 000. далее программа проверяет тиц и выводит с права от ссылки в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Шаблон сайта www.teamtech.ru/park/
Предложение скидывайте на [email protected]
Ищем специалиста, имеющего опыт работы по созданию проектов (реально работающих)
удовлетворяющих, следующим требованиям:
I создание системы управления контентом (CMS)
Внедрение средства администрирования CMS.
Основные функции и требования CMS:
– добавление текста, редактирование текста
– добавление графики
– добавление разделов, удаление разделов
– статистика по посещениям
– возможность добавления позиций по недвижимости, их редактирование форматирование
– удобство пользования для администратора и наглядность
– возможность закачки файлов через CMS с последующим размещением на сайте
II Организация модуля поиска и БД по позициям недвижимости
– создание базы данных недвижимости с полями (тип предложения, валюта, цена от, цена до, район, дата) также должно быть описание конкретной недвижимости, фотография с предпросмотром
– генерация результатов запросом к базе данных недвижимости по полям (тип предложения, валюта, цена от до, район)
– определение лучших предложений по (цене, дате)
III рассылка
– форма обратной связи с возможностью копирования e-mail'a отправителя в БД рассылки
– БД рассылки
– Интерфейс для рассылки писем.
Желательно, чтобы человек был из Москвы
- Похожие заказы
- $20Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется срочно убрать глюк с сайта (на битриксе) Обращаться в аську 801394Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть сайт написанный на ПЕРЛ: http://proavtozvuk.ru/ Нужно: - Удобная корзина. Пользователь должен без проблем добовлять все товары себе в корзину а потом перейти на оформление заказа. - Система контроля и учета заказа. Уже етсь скрипт который отслеживает всех польховтаелей и собирает ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создание полностью интерактивного проекта с использованием технологий WEB 2.0 Постоянно растущий портал на подобии Википедии, но с несколько другим уклоном (подробности при личной переписке) Т.е. проект должен постоянно развиваться и дополняться новыми направлениями. Обязательно многоязычность и ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Разыскивается удаленный JavaScript + HTML разработчик для написания по нашим заданиям клиентских элементов управления для сложных веб-приложений. Приложение на ASP .NET 2.0 + AJAX, но от вас требуется HTML + JS + CSS. Желательна, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $600
Требуется опытный, ответственный PHP программист, посвящающий работе над заданием не менее 4-х часов в сутки. Человек должен стараться делать свою работу максимально качественно, с вниманием к мелочам и деталям. Итак, нужен модуль, или система модулей для ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1600
Открыта вакансия веб-программиста на удалённую работу. Задача: Разработка социально-делового интернет-портала на базе CMS Bitrix. Коррекция модулей Bitrix, написание модулей. В команде уже есть программист. Сайт проекта www.kvantum3d.ru - 1/4 работы уже выполнено. Работа удалённая. Город - любой. Ориентировочные ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Написать скрипт, который автоматически по названию товара работающего интернет-магазина будет анализировать цену 10 первых магазинов из выдачи Яндекса. На входе программы – названия товаров, на выходе – таблица с url 10 первых магазинов выдачи Яндекса и ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Требуется срочно перенести сайт с одного хостинга на другой. После этого за отдельную плату нужны будут небольшье дороботки в движке, но сейчас самое важное-перенос. icq 341-102-321 10 wmzВеб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется готовые (не создание нового), возможно не в полном объеме скрипты по администрированию Афиши и бронирования билетов на культурно-массовые мероприятия. Требования: linux-хостинг, php, apache и т.п. P.S. ВНИМАНИЕ! Пожалуйста обращайтесь только с готовыми или почти готовыми скриптами. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад