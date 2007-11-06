CMS и система поиска для сайта

$350
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок196 просмотров
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Предложение скидывайте на [email protected]

Ищем специалиста, имеющего опыт работы по созданию проектов (реально работающих)

удовлетворяющих, следующим требованиям:

I создание системы управления контентом (CMS)

Внедрение средства администрирования CMS.

Основные функции и требования CMS:

– добавление текста, редактирование текста

– добавление графики

– добавление разделов, удаление разделов

– статистика по посещениям

– возможность добавления позиций по недвижимости, их редактирование форматирование

– удобство пользования для администратора и наглядность

– возможность закачки файлов через CMS с последующим размещением на сайте

II Организация модуля поиска и БД по позициям недвижимости

– создание базы данных недвижимости с полями (тип предложения, валюта, цена от, цена до, район, дата) также должно быть описание конкретной недвижимости, фотография с предпросмотром

– генерация результатов запросом к базе данных недвижимости по полям (тип предложения, валюта, цена от до, район)

– определение лучших предложений по (цене, дате)

III рассылка

– форма обратной связи с возможностью копирования e-mail'a отправителя в БД рассылки

– БД рассылки

– Интерфейс для рассылки писем.

Желательно, чтобы человек был из Москвы

16 лет назад
gribnikin
Антон 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Ap6y3
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$300
7 дней
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