Программа проверки ТИЦ Яндекса

Требуется срочно убрать глюк с сайта (на битриксе) Обращаться в аську 801394
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно надо написать программу проверки ТИЦ Яндекса
задача программы
1 загружаем в программу текстовый файл с базой доменов
до 100 000.
далее программа проверяет тиц и выводит с права от ссылки
в программе должна быть возможность сортировки ТИЦ по убыванию и на оборот
Возможность сохранять провереный роект в Microsoft Excel.xls
Программа должна работать в многопоточном режиме
и не банится яндексом
пример готовой программы здесь для проверки PR solutionfix.org/?p=programs#prcheck
пишите icq 317418
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