Программа проверки ТИЦ Яндекса

Есть сайт написанный на ПЕРЛ: http://proavtozvuk.ru/ Нужно: - Удобная корзина. Пользователь должен без проблем добовлять все товары себе в корзину а потом перейти на оформление заказа. - Система контроля и учета заказа. Уже етсь скрипт который отслеживает всех польховтаелей и собирает ...