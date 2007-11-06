Система автоматического ведения блогов

От Вас, потребуется создать мульимедиа материалы для внутренней системы обучения ИКЕИ. Вам будут даны изображения, звук, тексты, любые другие объекты, используя которые, нужно будет создавать LO (Learning Objects). Создание этих объектов должно вестись в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Входящие данные:
mysql база с картинками, текстовым описанием, категориями
Что должна делать система:
1. Зарегистрировать блог на блог-сервисе (стандартная форма + капча которая вводится "оператором")
2. Создание ограниченного кол-ва постов в блоге по заданной заранее категории
(пост соcтоит из картинки и текста, которые есть в базе заранее)
3. Отдельным скриптом нужна утилитка которая добавляет в любой из блогов указанное кол-во постов.
4. Отдельным скриптом нужна утилитка которая позволяет добавить произвольный текст в уже существующий пост.
5. Все созданные блоги и посты сохраняются в базу данных
Требования к написанию:
технологии: php или python, mysql, curl
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