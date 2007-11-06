Система автоматического ведения блогов

$200
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок171 просмотр
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Входящие данные:

mysql база с картинками, текстовым описанием, категориями

Что должна делать система:

1. Зарегистрировать блог на блог-сервисе (стандартная форма + капча которая вводится "оператором")

2. Создание ограниченного кол-ва постов в блоге по заданной заранее категории

(пост соcтоит из картинки и текста, которые есть в базе заранее)

3. Отдельным скриптом нужна утилитка которая добавляет в любой из блогов указанное кол-во постов.

4. Отдельным скриптом нужна утилитка которая позволяет добавить произвольный текст в уже существующий пост.

5. Все созданные блоги и посты сохраняются в базу данных

Требования к написанию:

технологии: php или python, mysql, curl

16 лет назад
nashegroup
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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