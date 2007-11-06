Разработка прототипа экранов мобильного навигатора

Разработка прототипа экранов мобильного GPS навигатора.

Порядка 3-4 простейших экранов + 1 главный экран с отображением карты местности.

На главном экране с картой возможно понадобится нарисовать 2,5D или 3D вид местности (т.е. не только 2D карту).

Нужна будет небольшая анимация передвижения по карте местности.

Предполагаемая реализация в виде Flash ролика с возможностью запуска на Pocket PC. Можно рассмотреть другие варианты реализации.

ICQ 5013568