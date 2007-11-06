Скрипт партнёрской программы.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки205 просмотров
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Нужен скрипт партнерской программы минимум на 2 уровня партнеров.

Неограниченное число партнеров на каждом из уровней.

Работа с системами платежей и автоматизация:

E-gold

WebMoney

ЯндексДеньги

RUPAY

Цена/сроки написания/пример/

P.S. - что-то подобное проекту - http://a2n.ru/web/post_1186743133.html

16 лет назад
toltek
Гость 
49 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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