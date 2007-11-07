Необходим готовый скрипт форума

Как известно в Shop-Script каталог товаров (category_tree) по умолчанию свернут. И изменить это из настроек нельзя. Есть необходимость сделать на сайте по умолчанию развернутый каталог, чтобы отображались все категории и подкатегории сразу, в развернутом виде. Естественно, ...