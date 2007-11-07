Компонент для joomla

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компонент для joomla по типу http://www.bbroker.ru/sell/

Только раздел : продажа бизнеса

Предлагайте стоимости/сроки

Joomla
16 лет назад
Rybak
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт партнерской программы

    Нужна копия adultcash.ru партнерской программы от Вас сроки и сумма работы.... огромная просьба не пишите смотри портфолию и не спрашиваете т.з так как пример Вам указал только точный и четкое сообщение

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать Adult сайт

    $100

    Сайт состоит из 4х модулей. 1 - сам сайт, показ картинок и роликов 2 - граббер роликов с hxxp://pornotube.com/ (точнее не роликов а путей к роликам). 3 - слева обмен трафиком - ротатор картинок 4 - пересылка после ротатора ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо отредактировать флешку

    Необходимо отредактировать флешку! Здравствуйте, Дамы и Господа фрилансеры. Две задачи, которые необходимо выполнить: 1. Отредактировать флешку. Поменять текст и картинки. Флешка не защищенная. Формат .swf 2. Создать флешку на основе макета. Типа работы домофона в оннлайне... Нужен специалист, который ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен скрипт видеочата

    Нужно создать сайт с видеочатом, необходим движок и дизайн. Видеочат нужен такой же как на http://smotri.com/broadcast/list/ но только видеочат, файлы для загрузки не нужны Оставляйте Ваши предложения, указывайте сроки и расценки

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт партнёрской программы.

    Нужен скрипт партнерской программы минимум на 2 уровня партнеров. Неограниченное число партнеров на каждом из уровней. Работа с системами платежей и автоматизация: E-gold WebMoney ЯндексДеньги RUPAY Цена/сроки написания/пример/ P.S. - что-то подобное проекту - http://a2n.ru/web/post_1186743133.html

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Афиши+Каталог

    $100

    Можно реализовать как компонент к системе JOOMLA или DLE. Так и отдельным скриптом Модуль Афиша: 1. Каталог фирм 1.1 Описание: - Наименование(строка) - Логотип(если ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Граббер для yp.ru

    Нужна программа или скрипт, который сможет собрать информацию с yp.ru, включая распознавание мэйлов на картинках, и записать ее в файл любого формата, открываемого при помощи ms excel. Желательно, чтобы можно было запустить из винХР, но рассмотрим ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад