Создание копии сайта

Сколько будет стоить клонирование сайта ? Интересует полное клонирование сайта со всеми сервисами и системой билинга сайта www.showcam.ru.
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Нужно создать копию сайта ock.ru, по всем функциональностям как на этом сайте, дизайн не нужен, но главное чтоб был шаблонный дизайн, чтобы легко можно было его сменить. Левые блоки на сайте сделать так чтобы можно было туда заполнить свою информацию. На главной чтобы можно было выводить новости.
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