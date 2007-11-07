Создание копии сайта

$500
Веб-программированиеЗакрыт24 заявки306 просмотров
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Нужно создать копию сайта ock.ru, по всем функциональностям как на этом сайте, дизайн не нужен, но главное чтоб был шаблонный дизайн, чтобы легко можно было его сменить. Левые блоки на сайте сделать так чтобы можно было туда заполнить свою информацию. На главной чтобы можно было выводить новости.

16 лет назад
to4
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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