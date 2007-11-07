Создание копии сайта

Нужно создать копию сайта ock.ru, по всем функциональностям как на этом сайте, дизайн не нужен, но главное чтоб был шаблонный дизайн, чтобы легко можно было его сменить. Левые блоки на сайте сделать так чтобы можно было туда заполнить свою информацию. На главной чтобы можно было выводить новости.