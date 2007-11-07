Сайт авторегистраций в каталогах

Здравствуйте! Я хочу сделать сайт-поисковик по музыкальным ресурсам. От разработчика требуется выполнить следующую задачу: Создать главную страницу сайта (можно не особо мудрить с html-разметкой и красотой самой страницы по сути - главное красивый XML-дизайн) на которой располагалась ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать анаог по функциональности как autoreg.ru или 1ps.ru.
что бы можно было вам лутше оиентироватся я в кратце перчислю некоторые функции.
- Скрипт должен иметь опцию автоматического добавления, как AllSumbiter
(базы для автоматической регистрации), можно конешно же сделать альтернативу, тоесть как предложите вы.
- Так же должны быть функции автоматического расчёта системама WebMoney, Укр. Maney/
- Скрипт должен автоматически производить регистрацию по каталогам которые занесены в базу.
- Так же желательная связь с какой либо бесплатной CMS, для управления контетом на сайте.
Хотелось бы услышать ваши предложения по стоимости работ, приблизительные сроки 2-3 недели.
Огромная просьба все предложения оставлять только сдесь, не пишите в личку.
Предпочтение будет отдаватся предложением с адексатной стоимостью, так же качеством работ.
Кандедатов, которые не уверены в своих силах, просьба не писать.
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