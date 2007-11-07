Сайт авторегистраций в каталогах

Нужно сделать анаог по функциональности как autoreg.ru или 1ps.ru.

что бы можно было вам лутше оиентироватся я в кратце перчислю некоторые функции.

- Скрипт должен иметь опцию автоматического добавления, как AllSumbiter

(базы для автоматической регистрации), можно конешно же сделать альтернативу, тоесть как предложите вы.

- Так же должны быть функции автоматического расчёта системама WebMoney, Укр. Maney/

- Скрипт должен автоматически производить регистрацию по каталогам которые занесены в базу.

- Так же желательная связь с какой либо бесплатной CMS, для управления контетом на сайте.

Хотелось бы услышать ваши предложения по стоимости работ, приблизительные сроки 2-3 недели.

Огромная просьба все предложения оставлять только сдесь, не пишите в личку.

Предпочтение будет отдаватся предложением с адексатной стоимостью, так же качеством работ.

Кандедатов, которые не уверены в своих силах, просьба не писать.