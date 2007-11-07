Сайт авторегистраций в каталогах

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка161 просмотр
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Нужно сделать анаог по функциональности как autoreg.ru или 1ps.ru.

что бы можно было вам лутше оиентироватся я в кратце перчислю некоторые функции.

- Скрипт должен иметь опцию автоматического добавления, как AllSumbiter

(базы для автоматической регистрации), можно конешно же сделать альтернативу, тоесть как предложите вы.

- Так же должны быть функции автоматического расчёта системама WebMoney, Укр. Maney/

- Скрипт должен автоматически производить регистрацию по каталогам которые занесены в базу.

- Так же желательная связь с какой либо бесплатной CMS, для управления контетом на сайте.

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Огромная просьба все предложения оставлять только сдесь, не пишите в личку.

Предпочтение будет отдаватся предложением с адексатной стоимостью, так же качеством работ.

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16 лет назад
web_studio54
Аркадий 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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