Добавить на сайт базу бесплатных работ

Нужно добавить фичу в Confluence 2.5.4
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Добавить на сайт рефератов библиотеку бесплатных работ. Необходимо сделать по разделам как на www.bankdiplom.ru
База бесплатных работ - Ваша, должна весить не более 500 Mb и не менее 10.000 работ.
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100$
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