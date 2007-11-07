Google map + расписание самолетов

Интергировать google map http://maps.google.com/ и расписания нескольких ( для начала одной http://www.aeroflot.ru/) авиакомпаний на едином сайте для того, чтобы при поиске можно было бы задать город, дату и после этого получить в ответ расписание, цены. Основная идея состоит в том, чтобы сделать маршрутизатор, но не по дорогам, как это делает googlemap ( http://maps.google.com/maps?f=d&hl=ru&geocode=&time=&date=&ttype=&saddr=Paris,+France+(Montparnasse)&daddr=Biarritz,+France&sll=50.453651,30.503819&sspn=12.994329,41.132813&ie=UTF8&z=6&om=1 )

а по воздуху и/или в перспективе с испольлзованием, комбинации расписаний железнодорожного транспорта.

Я предполагаю, что это граббер из расписаний, по поисковому запросу, сформированому из поиска места отбытия и\прибытия, который пользователь должен задать на карте Гугля, добавить дату, после чего исходя из этого запроса должна выпасть информация о рейсах., ценах, наличии билетов, и.т.д.

В случае, если вы считаете задачу в принципе выполнимой, готов обсудить бюджет, на выполнение этих задач.

С уважением, Яков Пахомов