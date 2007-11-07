Доработка Oscommerce 2

Нужно сделать анаог по функциональности как autoreg.ru или 1ps.ru. что бы можно было вам лутше оиентироватся я в кратце перчислю некоторые функции. - Скрипт должен иметь опцию автоматического добавления, как AllSumbiter (базы для автоматической регистрации), можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Выводить товары на главной по центру из 1-ой категории ( с подкатегориями )
Например будет категория:
Акции (категория)
подкатегории:
Процессоры
Материнские платы
оперативная память
жесткие диски ...
2. Чтобы весь товар по центру на главной странице ( index.php ) сортировался по цене от меньшей к большей, сверху вниз.
3. Создать модуль ( сортировки товаров ) который будет располагаться справой стороны и значения у каждой татегории будут свои
Например:
Мониторы ( категория )
значения фильтра для данной категории:
диагональ:
"15
"17
"19
"21
"27
задержка в милисекундах:
27
16
8
4
цвет:
черный
серебристый
белый
и так далее ...
3.1 И у каждой категории должны быть свои значения в модуле фильтрации ( сортировки ).
3.2 Сделать чтобы можно было ставить галочку рядом со значением в модуле фильтрации и содержимое по центру менялось автоматически, без перезагрузки всей страницы ( ajax )
3.3 чтобы можно было самому редактировать разделы в модуле фильтрации
3.4 чтобы все разделы в модуле фильтрации были бы привязаны к языковым файлам Oscommerce
3.5 чтобы по функциям этот модуль был именно таким как тут : http://www.metaleks.lv/ru/cenas/3.php
4. Сделать описание товаров в виде значений которые можно заполнять и изменять
4.1 Чтобы эти значения выводились красиво в таблицах оформленых *.css стилями
4.2 текст описания за этими значениями должен редактироваться при помощи встроенного блокнота с некторыми функциями ms word.
5. доработать левое меню показа категорий
5.1 чтобы рядом с категориями выделенными жирным шрифтом были плюсики, когда нажимаешь на плюсики, показывались бы подкатегории и плюсики становились бы минусами. Но изначально все категории выделенные жирным шрифтом были бы свернуты и рядом с каждой стоял бы плюс - жмешь на минус, открываются подкатегории.
P.S.
4. Сделать описание товаров в виде значений которые можно заполнять и изменять
4.1 Чтобы эти значения выводились красиво в таблицах оформленых *.css стилями
4.2 текст описания за этими значениями должен редактироваться при помощи встроенного блокнота с некторыми функциями ms word.
Имеется ввиду, чтобы описание можно было редактировать в "блокноте" таком же примерно по типу как тут на форуме, чтобы такие же элементы форматирования текста в нём присутствовали, чтобы когда открываешь админку, редактируешь товар и в поле описание встроить такой вот "блокнот" с фенкциями форматирования текста. Еще чтобы описание в product_info отображалось в таблицах по значениям, а именно скажем если у меня категория жесткие диски, то у всех товаров находящихся в данной категории должны быть уже заполнены параметры таких таблиц в описании товаров. Например категория жесткие диски , описание товара начинается примерно так 1. таблица ( Обьем жесткого диска - 200 Gb ) 2. таблица ( Скорость вращения пластин - 7.200 оборотов / мин ) и так далее, а ниже уже чтобы шел простой текст. И чтобы все эти значения в таблицах можно было выбирать из списка, допустим, чтобы я сам мог туда внести уже готовые значения как обьем жесткого диска 10,20,30,40,50 ... Gb и потом просто мог при заполнении / редактировании товара выбрать из этого списка нужное мне значение, а текст который будет находится в таблице до значения, например: Обьем жесткого диска, чтобы был у всех товаров принадлежащих категории Жесткие диски неизменным для всех товаров данной категории. Но также чтобы была возможность редактировать текст в таблицах до значения для каждой категории, чтобы я мог написать свой текст в новой таблице, допустим под таблицей Обьем жесткого диска, со значениями от 10 до 200 Gb, я создам еще одну таблицу и назову ее Скорость вращения пластин и задам ей значения от 5.400 - 15.000 об/мин. Вот собственно и все, что касается изменения описания товаров в product_info.
Надеюсь на счет модуля фильтрации все было понятно ? пример исполнения такого модуля находится по этому адресу ( справа ) http://www.metaleks.lv/ru/cenas/3.php , изготовить его нужно используя технологию AJAX чтобы на странице происходили изменения без перезагрузки всей страницы.
Жду Вашего ответа ! Желательно срок изготовления и ваша цена.
Оплата либо по завершению либо посредством безопасной сделки.
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