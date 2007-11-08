Нужно добавить фичу в Confluence 2.5.4
Модуль DLE каталог предприятий(фирм и организаций)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен модуль DLE Каталог предприятий (фирм и организаций) [например,], но:
1. Модуль хранит данные в базе данных MySQL
2. Предполагает неограниченное количество вложенности (Разде - Подразде - Подподраздел и т.д.)
3. Возможность поиска по каталогу по различным параметрам.
4. Возможность написать запрос компании, при наличии у ней email.
5. Структура каталога
Раздел
Подраздел
Подподраздел
6. Карточка предприятия:
Наименование:
Адрес:
Телефон:
Факс:
Емайл:
Сайт:
Информация:
-Логотип:--Если есть логотип (возможность загрузить 100х100 или по выбоу админа), если логотипа нет, то картинка по-умолчанию
-Прайс:--Если есть прайс-лист в формате Word Excel (возможность загрузить), если нет, соответсвенно поле остается пустым
7. Возможность зарегистрированным пользователям движка Добавлять организацию самостоятельно (с премодерацией)
8. Управление модулем через админку
9. версия движка DLE 6.3
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