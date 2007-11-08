Модуль DLE каталог предприятий(фирм и организаций)

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен модуль DLE Каталог предприятий (фирм и организаций) [например,], но:

1. Модуль хранит данные в базе данных MySQL

2. Предполагает неограниченное количество вложенности (Разде - Подразде - Подподраздел и т.д.)

3. Возможность поиска по каталогу по различным параметрам.

4. Возможность написать запрос компании, при наличии у ней email.

5. Структура каталога

Раздел

Подраздел

Подподраздел

6. Карточка предприятия:

Наименование:

Адрес:

Телефон:

Факс:

Емайл:

Сайт:

Информация:

-Логотип:--Если есть логотип (возможность загрузить 100х100 или по выбоу админа), если логотипа нет, то картинка по-умолчанию

-Прайс:--Если есть прайс-лист в формате Word Excel (возможность загрузить), если нет, соответсвенно поле остается пустым

7. Возможность зарегистрированным пользователям движка Добавлять организацию самостоятельно (с премодерацией)

8. Управление модулем через админку

9. версия движка DLE 6.3

16 лет назад
etobolsk
Рустам 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Модернизация новостного сайта

    Требуются небольшие "припарки" к сайту. Нужно добавить несколько разделов, слегка "перекроить" дизайн. Нужна лента новостей с распределением по разделам (политика,экономика, культура, спорт итп.).

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавить на сайт базу бесплатных работ

    $100

    Добавить на сайт рефератов библиотеку бесплатных работ. Необходимо сделать по разделам как на www.bankdiplom.ru База бесплатных работ - Ваша, должна весить не более 500 Mb и не менее 10.000 работ. Срочно! 100$ ICQ: 397-213-893

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать модуль для DLE

    В среднем описание модуля (это каталогизированная галерея, только с расширенными функциями и биллингом (то есть оплата за доступ)) Есть тех задание, нужен человек, который будет понимать суть требований от него, на нормальном уровне понимать, что такое ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой автомобильный портал

    Добрый день, мы ищем исполнителя для (программиста или команду), кто быстро и качественно выполнит для нас следующую работу: --------------------- The purpose of Car Portal is to present a social network for car enthusiast that wish to interact, ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект показа рекламы на внешних площадках

    Необходимо создать систему показа объявлений на внешних сайтах. Система авторизации/регистрации нового владельца сайта/рекламодателя. Владелец сайта может: a) Добавить новый ресурс в систему b) Получить код для размещения на потенциально рекламных страниц ресурса c) Настроить ресурс, установив параметры: количество просмотров страниц перед показом рекламы, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка Oscommerce 2

    $100

    1. Выводить товары на главной по центру из 1-ой категории ( с подкатегориями ) Например будет категория: Акции (категория) подкатегории: Процессоры Материнские платы оперативная память жесткие диски ... 2. Чтобы весь товар по центру на главной странице ( index.php ) сортировался по цене ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Google map + расписание самолетов

    $2500

    Интергировать google map http://maps.google.com/ и расписания нескольких ( для начала одной http://www.aeroflot.ru/) авиакомпаний на едином сайте для того, чтобы при поиске можно было бы задать город, дату и после ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт авторегистраций в каталогах

    Нужно сделать анаог по функциональности как autoreg.ru или 1ps.ru. что бы можно было вам лутше оиентироватся я в кратце перчислю некоторые функции. - Скрипт должен иметь опцию автоматического добавления, как AllSumbiter (базы для автоматической регистрации), можно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад