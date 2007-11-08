Разработка сайта на Ruby & Rails

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Требуется разработать сайт (network) на Ruby & Rails.

Подробности в личке. Ориентировочно работа должна быть сделана в теченее 1 месяца

Сейчас нужно указать:

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2) сколько времени (часов) вы можете уделять работе в неделю

Бюджет ограничен

16 лет назад
programming2000
Ii Ii 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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