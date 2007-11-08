Разработка сайта на Ruby & Rails

Нужно добавить фичу в Confluence 2.5.4
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать сайт (network) на Ruby & Rails.
Подробности в личке. Ориентировочно работа должна быть сделана в теченее 1 месяца
Сейчас нужно указать:
1) цену при вашей занятости 1 месяц
2) сколько времени (часов) вы можете уделять работе в неделю
Бюджет ограничен
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