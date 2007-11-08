Настроить Виртуемарт

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Были написанный функции по проекту

http://www.weblancer.net/projects/31794.html

Есть скрипт он обрабатывает файл БД, и отсылает номера артикулов на почту который нужно перевести. Еще нужно сделать так чтобы отсылалась ссыку на редактирование товара(по артиклу). Также решить проблему. на оном хостинге виртуемарт работает, на друго - нет. Не видит колонки в файле конфигурации.

И последнее что сделать нужно - это при обновлении товаров чтобы артикулы кооторые уже есть в БД переведенные на рсукий не обновлялись английскими аналогами товаров из бд.

16 лет назад
ineweb
Иван 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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