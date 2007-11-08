Написание сайта на Flash

Нам нужно сделать программную часть небольшого интернет-магазина по продаже игрушек, одежды и прочих вещей по мотивам книг о Гарри Поттере. Программная часть Shopping Cart должна быть полностью реализована средствами x-Cart.com (то ест ее разрабатывать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться написать сайт на флеше По готовому интерфейсу.
Сроки здачи работы 2,5 недели. Просьба обращаться людям которые находятся только в Киеве.
Просьба соискателем дать ссылку на самый тяжелый проект(в плане написания).
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