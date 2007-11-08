Sugar CRM (доп. модули)

$1400
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка220 просмотров
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1. Установка , модификация наших доп. модулей

2. Дописание/переписать новые модули

3. Связь в внешними приложениями – Asterisk , IVRсервер

4. Модуль простенького CallCenter-а

Разработчик предпочтительней из Украины

Опыт работы с Sugar CRM

Полный фриланс невозможен - раз/два в неделю личные встречи , далее - реже (1 в м-ц , 1 в 3 м-ц)

Если есть желание - Фуллтайм

16 лет назад
vasya100
Vasyly Terkin 
74 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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