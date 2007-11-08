Нам нужно сделать программную часть небольшого интернет-магазина по продаже игрушек, одежды и прочих вещей по мотивам книг о Гарри Поттере. Программная часть Shopping Cart должна быть полностью реализована средствами x-Cart.com (то ест ее разрабатывать ...
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Нужно создать сайт на подобие mirmaek.ru
Есть дизайн, нужно его сверстать и поставить на какой-нибудь движок.
Пишите ваши цены и сроки.
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