Создать сайт

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок178 просмотров
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Нужно создать сайт на подобие mirmaek.ru

Есть дизайн, нужно его сверстать и поставить на какой-нибудь движок.

Пишите ваши цены и сроки.

16 лет назад
volkov_alex
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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