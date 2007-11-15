Создание обратной связи.

Есть сайт, надо сделать, чтобы человек делая заказ, мог на сайте заполнить все формы(они у меня готовы в html) и отравить их или мне на мыло или создавать странички с заказами.

http://migseo.ru/?Registraciya_v_forumah%28profail%29:Sdelatmz_zakaz

http://migseo.ru/?Registraciya_v_katalogah:Sdelatmz_zakaz

ВАЖНО, встроить код отправки в сам движок сайта(cmsimple)

Я просто вставлю ваш код в страничку и все, работа готова

Спасибо!