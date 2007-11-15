Необходимо разработать и добавить новые элементы к сайту (подписка на рассылку и простейший каталог товара). Пожалуйста, предложения выставляйте только с указанием цены и сроков). Задание - в приложении. P.S. Проект возобнавлён в связи с тем, что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание обратной связи.
Есть сайт, надо сделать, чтобы человек делая заказ, мог на сайте заполнить все формы(они у меня готовы в html) и отравить их или мне на мыло или создавать странички с заказами.
http://migseo.ru/?Registraciya_v_forumah%28profail%29:Sdelatmz_zakaz
http://migseo.ru/?Registraciya_v_katalogah:Sdelatmz_zakaz
ВАЖНО, встроить код отправки в сам движок сайта(cmsimple)
Я просто вставлю ваш код в страничку и все, работа готова
Спасибо!
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