Создание обратной связи

$5
Веб-программированиеЗавершен16 заявок254 просмотра
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Создание обратной связи.

Есть сайт, надо сделать, чтобы человек делая заказ, мог на сайте заполнить все формы(они у меня готовы в html) и отравить их или мне на мыло или создавать странички с заказами.

http://migseo.ru/?Registraciya_v_forumah%28profail%29:Sdelatmz_zakaz

http://migseo.ru/?Registraciya_v_katalogah:Sdelatmz_zakaz

ВАЖНО, встроить код отправки в сам движок сайта(cmsimple)

Я просто вставлю ваш код в страничку и все, работа готова

Спасибо!

16 лет назад
retasort
Лыканов 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов
Выбранный исполнитель
web_soft
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$5
Данный человек выполнил мне задание в максимально короткие сроки, все сделано качественно с учетом всех моих пожеланий, сразу чувствуется, что человек владеет программирование на уровне. Работой очень доволен, всем советую. P/s готовлю очередное ТЗ
Отличный заказчик, приятно иметь дело
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