Прикрутить и доработать фишки к порталу

$100
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок156 просмотров
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нужно прикрутить и доработать фишки к порталу такие как меню, виз редактор эффекты там разные итд) хотелось бы уложится в баков 100 за все про все)) у кого есть желания пофтыкать и немного заработать, но пишу сразу что работа вялотекущая))

16 лет назад
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37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
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