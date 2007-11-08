Сообщество веб-разработчиков

Требуется сделать так, чтобы пользователь, который регистрируется в форуме, был зарегистрирован также в движке и наоборот. И чтобы пльзователь, залогиненный в движок, также был заголинен в форум. И ещё профайл если меняет данные в форуме, то и в движке и наоборот.