Сообщество веб-разработчиков

$200
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок212 просмотров
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Кратенько и сумбурно опишу некоторые функции, которые нужны от скрипта. Если найдем друг друга – расскажу все более подробно, в картинках, с песнями и плясками. Проект много времени не отнимет, не стандартный и интересный. деньги, имхо, адекватные, а я знаю, что хочу =]

- Регистрация пользователей, сбор необходимых данных

- Подтверждение регистрации, отправка сгенерированного пароля на e-mail

- Создание профиля пользователя, расположенного по адресу вида /pro/username/

- Генерация кода со ссылкой на профиль пользователя

- Проверка размещения пользователем созданного кода на указанной странице

- Закачка аватара в профиль

- Выставление текущего статуса в профиле

- Оценка участниками сообщества нового мембера по принципу *за/против/воздержался*

- Постраничный вывод анкет участников

Был бы приятно иметь:

- Удобную систему шаблонов

- Простенькие ЧПУ

16 лет назад
ReActive
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
infospas
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$200
8 дней
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