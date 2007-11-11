Тест для сайта

$50
Веб-программированиеЗавершен11 заявок243 просмотра
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Тест делается для сайта gotrader.ru, для теста требуется соответствующее оформление.(самому рисовать ничего ненужно, стили взять и пр..). Описание теста и алгоритм в прикрепе. Задача довольно простая. Если возникнут вопросы по алгоритму пишите в приват.

Цена/Сроки

16 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
alexsava
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$40
1 день
Тест сделан на высшем уровне, в стиле сайта, отличная программная реализация! Рекомендую.
Отличное, грамотно оформленное ТЗ очень помогло в работе. Заказчик из тех людей, которые знают что им нужно! Рекомендую всем.
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