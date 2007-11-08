Модификация скрипта

Нужно модифицировать бесплатный скрипт галереи 4images (лежит тут- 4homepages.de)

1)Вместо вывода "Случайного фото" сделать "Гонку за лидером" (как на мамбе), то есть кто больше ставок сделал, тот и показывается- до 6 фоток

2)а также чтобы рейтинг (он есть) выводился под превьюшками (так выводится только под большой фоткой)

Также оч желательно

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3)Добавить оплату по пойнтам (в оригинале оплата только помесячная) Например, сделать кошелек юзеру, чтобы он сначала туда вносил денежку (рупей, вебмани, смс), а потом мог тратить, например, просмотр закрытой фотки- 5 пойнтов, отправить открытку- 10 и т д

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КАК ВАРИАНТ- Написать отдельный скрипт с примерным ТЗ

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1) Рега юзера (каждый юзер с порядковым номером id)

2) Возможность писать другим юзерам

3) Кошелек

4) Фича "гонка за лидером"

5) Поиск по юзерам и "поднятие" в поиске

6) Голосование за фото (1 уник айпи- 1 раз за 24 часа, 1 уник куки- 1 раз за 24ч)-бесплатно и по 3, 5, 10 голосов- платно (примерно так)

Ну 1 и 2 думаю понятно

3 пункт- возможность добавлять в кошелек денежку такими способами- а)смс-кой (руссианбиллинг у них больше проценты, только я там с флешпаком не разобрался)

б) рупеем- тут ничего делать не надо, рупей дает свой скрипт, он впихиваетс в нужном месте и все

4 пункт- как в мамбе У юзера на счету деньги 1 ставка- 1 единица Кто больше поставил- того фотка видна на всех страницах, всего до 6 фоток Т е с добавлением ставок лидер выходит наверх, вытесняя фотки остальных

пункт 5- просто поиск и так же 1 ставка- в поиске заплативший показывается наверху, пока его не отодвинут вновь зарегистрировавшиеся юзеры

Админка

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1) Редактирование анкет, возможность руками добавлять на кошелек сумму (и отнимать), руками "поднимать" в поиске, блокировка анкет, блокировка сообщений, модерация аккаунта, одобрение новой реги, руками добавлять-отнимать рейтинг

2) 2 уровни админа- админ и модератор - делает все, что админ, кроме того, что связано с оплатой

ЗЫ пожалуйста, сообщите. столько это может стоить

Некоторыйе функции можно убрать

ЗЫ-2 Дополнительно

- кол-во просмотров анкет, и кто смотрел- с возможностью модерации вручную и блокировкой функции у отдельных юзеров и у всех

-И желательно все данные сохранять в БД, а фотки- в отдельном файле, чтобы не нагружать БД

-Рассылка зарегистрированным юзерам (и/или внутренняя "обратная связь" с возможностью диалога)