Транслирование из блого-сервисов (ЖЖ и т.п.)

Требуется производить несколько раз в день (по крону) парсинг из популярных блогосервисов:

ЖЖ (livejournal.ru)

liveinternet.ru

blog.ru или privet.ru

beta.ya.ru

blogs.mail.ru

Diary.ru

LovePlanet.ru

со своего личного сайта (простой rss-поток)

с сохранением данных в БД сайта.

На всех этих сервисах блоги имеют личный RSS-поток. Так что, думаю, использовать API (например, для ЖЖ) - не имеет смысла - нужно написать универльсальный граббер. Или использовать готовый, если уже есть (итли например, привязать simplepie). Здесь главные критерии:

- малая нагрузка на сервер

- качество исполнения скрипта и скорость его работы

Сценарий примерно следующий:

1. Юзер заходит в настройки импорта записей на нашем сайте.

2. Выбирает нужный сервис и вводит либо свой ник (например в ЖЖ), либо URL rss-потока личного сайта (например, если использует wordpress)

3. Жмет ок. Скрипт обращается к базе, сохраняет всю информацию.

4. Юзеру предлагается код (в md5), который ему нужно разместить в своем блоге.

5. При очередном парсинге кроном скрипт обнаруживает код (например, выглядищий так: user_id=md5), затем утверждает данный поток именно для этого пользователя и добавляет в БД нашего сайта уже записи с этого потока.

6. При последующих проверках, если появляются новые записи - они сохраняются в БД автоматически, без проверки.

Юзер может: добавлять 1 или несколько потоков; удалять поток.

Админ же может: удалять потоки, добавлять для определенного юзера поток лично.

Для каждого нового потока должна быть проверка, что именно этот пользователель - владелец потока.

CMS сайта: neocrome.ru (neocrome.net)

Идеальный вариант, есть будет написан плагин именно для этой CMS (+25% от договоренной цены)