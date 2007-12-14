Транслирование из блого-сервисов (ЖЖ и т.п.)

Необходимо разработать и добавить новые элементы к сайту (подписка на рассылку и простейший каталог товара). Пожалуйста, предложения выставляйте только с указанием цены и сроков). Задание - в приложении. P.S. Проект возобнавлён в связи с тем, что ...
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Требуется производить несколько раз в день (по крону) парсинг из популярных блогосервисов:
ЖЖ (livejournal.ru)
со своего личного сайта (простой rss-поток)
с сохранением данных в БД сайта.
На всех этих сервисах блоги имеют личный RSS-поток. Так что, думаю, использовать API (например, для ЖЖ) - не имеет смысла - нужно написать универльсальный граббер. Или использовать готовый, если уже есть (итли например, привязать simplepie). Здесь главные критерии:
- малая нагрузка на сервер
- качество исполнения скрипта и скорость его работы
Сценарий примерно следующий:
1. Юзер заходит в настройки импорта записей на нашем сайте.
2. Выбирает нужный сервис и вводит либо свой ник (например в ЖЖ), либо URL rss-потока личного сайта (например, если использует wordpress)
3. Жмет ок. Скрипт обращается к базе, сохраняет всю информацию.
4. Юзеру предлагается код (в md5), который ему нужно разместить в своем блоге.
5. При очередном парсинге кроном скрипт обнаруживает код (например, выглядищий так: user_id=md5), затем утверждает данный поток именно для этого пользователя и добавляет в БД нашего сайта уже записи с этого потока.
6. При последующих проверках, если появляются новые записи - они сохраняются в БД автоматически, без проверки.
Юзер может: добавлять 1 или несколько потоков; удалять поток.
Админ же может: удалять потоки, добавлять для определенного юзера поток лично.
Для каждого нового потока должна быть проверка, что именно этот пользователель - владелец потока.
CMS сайта: neocrome.ru (neocrome.net)
Идеальный вариант, есть будет написан плагин именно для этой CMS (+25% от договоренной цены)
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