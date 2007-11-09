Движок для информационно-развлекательного сайта

$700
Веб-программированиеЗакрыт23 заявки381 просмотр
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Нужен движок для информационно-развлекательного сайта.

Подробности в ТЗ.

Прошу сразу указывать цену и сроки.

16 лет назад
torring
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Phantomouse
40 летДания
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$500
7 дней
После обсуждения деталей проекта, исполнитель приступил к работе, работа была разбита на несколько этапов, по каждому были определенные сроки, которые сначало увеличивались, а затем и вовсе были сорваны. В итоге исполнитель просто отказался выходить на связь. Я думаю, что после моего сообщения, в качестве ответа на отзыв будут использованы обычные "отмазки" по поводу личных проблем и прочего, что уже, стандартно для этого человека и является нормой!
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