На проект Massive Multiplayer On-line Roll Play Game "The LONIAR" требуется Tools Programmer С#. О проекте: Жанр игры «The LONIAR» определен как Simulator MMORPG в полном трехмерном исполнении. Сюжетная линия как таковая отсутствует и связанна лишь с ...
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Нужен движок для информационно-развлекательного сайта.
Подробности в ТЗ.
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