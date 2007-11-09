Движок для информационно-развлекательного сайта

После обсуждения деталей проекта, исполнитель приступил к работе, работа была разбита на несколько этапов, по каждому были определенные сроки, которые сначало увеличивались, а затем и вовсе были сорваны. В итоге исполнитель просто отказался выходить на связь. Я думаю, что после моего сообщения, в качестве ответа на отзыв будут использованы обычные "отмазки" по поводу личных проблем и прочего, что уже, стандартно для этого человека и является нормой!