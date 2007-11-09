Программирование инструментария на C#

На проект Massive Multiplayer On-line Roll Play Game "The LONIAR" требуется Tools Programmer С#.

О проекте:

Жанр игры «The LONIAR» определен как Simulator MMORPG в полном трехмерном исполнении. Сюжетная линия как таковая отсутствует и связанна лишь с предысторией мира. Все остальное действие предоставлено целиком на умысел игрока, и регламентируется лишь развитием персонажа за счет навыков. Именно поэтому игра имеет, прежде всего, статус симулятора.

Платформа игры ориентирована только на PC.

Поддержка кросс системы Windows/Linux.

Игровой процесс завязан на взаимодействии игроков. Огромный мир, состоящий из трех материков и восьми островов, все это лежит в различных климатических зонах. Мир находится на начальной стадии его развития. Есть четыре страны, в каждой стране уже отстроен основной город – столица и области центральных городов, с развитой инфраструктурой и несколькими маленькими городками и деревнями. В самом начале этими областями и ограничиваются территории стран. Остальное пространство это дикий мир населенный дикими животными и мутировавшими после катастрофы формами жизни. Дальнейшая судьба мира и его населения зависят от игроков, которые будут развивать его. Строить города и расширять границы государства до тех пор, пока не столкнуться с другими странами и тогда продолжиться война за право владения территорией. Персонаж сможет владеть движимой и не движимой собственностью, строить и развивать ее, улучшая и дополняя необходимыми элементами.

К сожалению, на данном этапе мы не можем предложить вам оплату, так как вопрос по финансированию проекта будет решен после презентации промо-версии продукта.

На данном этапе, на проекте полным ходом идет разработка и производство по всем направлениям.

Разработка технологий и производство движка.

Команда молодая, веселая и дружная. Ядро проекта состоит из людей имеющих не малый опыт в игростроении, потому вопросы решаются быстро и профессионально.

Основные требования:

- Отличное знание С# и/или С++( STL, MFC ) , от 1.5 года работы

- Отличное знание ООП

- Умение быстро разбираться в чужем коде.

Желательно:

- Работа в MS Visual Studio 2005

- ASP.NET

- ADO.NET

- SQL

- XML, UML

- Работа в игровой индустрии от 1 года.

[email protected]

С уважением,

Менеджер проекта

Кравцов Максим.