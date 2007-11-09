Блог на ДЛЕ 6.3

В общем, такая задача. Нужно поставить мод сервиса блогов, что б люди могли регистрироваться и создавать свои блоги, блоги должны иметь адрес ввв.юзер.мойсайт.ком

Что б был каталог всех созданных блогов людьми.

Стандартные шаблоны, чтоб юзеру было легко настроить свою страничку.

В админке должна быть такая вещь, что б я мог показывать рекламные баннеры как на всех блогах, так и на отдельных.