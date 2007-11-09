Блог на ДЛЕ 6.3

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки103 просмотра
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В общем, такая задача. Нужно поставить мод сервиса блогов, что б люди могли регистрироваться и создавать свои блоги, блоги должны иметь адрес ввв.юзер.мойсайт.ком

Что б был каталог всех созданных блогов людьми.

Стандартные шаблоны, чтоб юзеру было легко настроить свою страничку.

В админке должна быть такая вещь, что б я мог показывать рекламные баннеры как на всех блогах, так и на отдельных.

16 лет назад
Sonitta
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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