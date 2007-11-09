Заставить скрипт работать на сайте

нужно написать грабер для импорта товаров в интернет магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на php и есть скрипт на php опять же, но работать он категорически не желает... На остальных сайтах работает без проблем. Вот скрипт
define('_SAPE_USER', 'e84ecf0898d2d8cc7c0393b2a3398d2d');
require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'._SAPE_USER.'/sape.php');
$sape = new SAPE_client();
echo $sape->return_links();
?>
вот сайт: www.igrodrom.ru
Задача - поглядеть, а потом определиться с ценой.
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