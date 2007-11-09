Заставить скрипт работать на сайте

Есть сайт на php и есть скрипт на php опять же, но работать он категорически не желает... На остальных сайтах работает без проблем. Вот скрипт

define('_SAPE_USER', 'e84ecf0898d2d8cc7c0393b2a3398d2d');

require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'._SAPE_USER.'/sape.php');

$sape = new SAPE_client();

echo $sape->return_links();

?>

вот сайт: www.igrodrom.ru

Задача - поглядеть, а потом определиться с ценой.