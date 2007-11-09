Бизнес портал, нужна грамотно написанная CMS систе

Бизнес портал:

1) Регистрация посетителей на сайте, свой личный кабинет у каждого посетителя;

2) Поиск на сайте (по разделам или по всему сайту функционально);

3) Опросы на сайте, сделать так чтобы я мог в нужный мне раздел на сайте поставить свой опрос, или

опрос по всем разделам сайта. Функционально тоже.

4) Баннерокрутилка. Чтобы считала кол-во переходов, и чтобы я мог разместить нужный мне баннер в

нужный раздел сайта, либо по всему сайту, функционально по выбору.

5) Обратная связь с администраторами сайта; (С вводом защитного кода, для защиты от спама)

6) Рассылка новостей. Нужно ставить галочку при регистрации на сайте,

получать рассылку новостную или нет.

7) Форум, использовать готовое решение. Посовещаемся какой именно

выбрать с тем кто будет писать нам движок;)

8) Бизнес новости

- Новости должны грабится с RSS лент;

- Также должна быть возможность добавления своих новостей;

- Все новости, и свои и с RSS лент должны иметь возможность комментироваться нашими посетителями;

- Рейтинг новостей также должен присутствовать;

- Обсуждение новостей на форуме, т.е. привязать каталог новостей к форуму.

9) Каталог предприятий и фирм (Смотри пример: http://www.e-adres.ru/ - супер реализация!):

- Создание разделов и подразделов в каталоге;

- ДОбавление предприятий и фирм в каталог как на платной основе, так и на бесплатной.

По решению нашего модератора. Если на платной, то должна быть функция приёма оплаты через мерчант вебмани.

- Поля заявки которые должен заполнить человек на рассмотрение заявки внесения в каталог:

+ Полное название предприятия;

+ Фактический адрес;

+ Вид деятельности (от одной до трёх, которые наиболее точно отражают сферу деятельности Вашей компании);

+ ФИО руководителя;

+ Адрес электронной почты руководителя;

+ Номер телефона руководителя;

+ Номер факса предприятия;

+ Сайт в Интернет;

+ Контактное лицо;

+ Номер телефона контактного лица;

Для каждого предприятия создаётся кабинет, в котором он может:

Публиковать свои новости (Функционально, например 1 бесплатно в месяц остальные платно,

оплата WebMoney), или бесплатно без ограничений по кол-ву;

Размещать свои прайс листы;

Выводится каждое предприятие посетителям должно в таком примерно

виде: http://www.e-adres.ru/descr/60001604/

10) Доска объявлений, примерно что то вроде www.do1.ru

11) Сделать фишку точно такую же как тут: http://Moskva.com/shop.php

12) Каталог статей;

- Возможность добавления посетителей со специальным доступом к публикации статей, нанимать будет так как;

- Если посетитель обычный добавил статью, то она должна отправляться на модерацию сначало админу нашего сайта;

Возможность модуля: а) Добавление статей; б) Редактирование статей; в) Удаление статей;

г) Добавление комментариев (с вводом защитного кода, для защиты от спама); д) Рейтинг статей

е) Создание разделов и подразделов для статей и их дальнейшее редактирование и удаление по

необходимости;

13) Адреса страниц на сайте должны иметь нормальный вид и иметь расширение .html

14) Проезд от одного населённого пункта до другого, как на сайте http://Ulyanovsk.info

15) Онлайн биржа труда, вакансии и резюме;

16) Модуль интернет магазина, по продаже цифровых товаров, с возможностью создания партёрских магазинов.

17) Система личных сообщений по всему сайту между зарегистрированными посетителями;

18) Каталог тематических сайтов;

19) Новости самого сайта, на главной страницы публикация.

20) Удобная, многофункциональная админ панель.

На сайте должен быть использован аякс, но не везде. Об этом индивидуально будем разговаривать с исполнителем.