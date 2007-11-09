Создание flash конструктора макета газеты

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок180 просмотров
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создание системы учета деятельности мненеджеров по рекламе, рекламодателей, рекламных модулей, номеров, схематичного макетирования издания. ТЗ во вложении

16 лет назад
prostorspb
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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