Скрипт для интернет магазина

$50
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок144 просмотра
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Нужно написать скрипт,для интернет магазина,использовать смс тут слишком громоздко

Хочу сделать простенький интернет магазин,по продаже цифровых товаров,например книг.Что делает скрипт:

На странице список из 30-ти книг,юзер тыкает на нужную книгу и она попадает в корзину,если нужны ещё книги ещё тыкает.Даллее нажимает оформить заказ,там ему выводится ещё раз что он заказал и сколько это стоит,далее он жмёт оплатить,появляется типа форма,он вводит свой WMID,тип кошелька,и ему на этот кошелёк приходит счёт,он оплачивает,жмёт далее,и ему выводятся ссылки на книги которые он заказал.

Такое вообще реально?

Если такое не возможно,предложите свою версию.

16 лет назад
Crack_Master
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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