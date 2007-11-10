Имеется модуль Joomla, который позволяет вставлять свободный PHP код - MOD_PHP – для ознакомления можно скачать тут: www.abcreg.ru/mod_php1.0_RUS.zip Этот модуль работает почти со всеми хостерами, кроме мастерхоста. Делает просто пустой вывод: Должно получаться вот так: http://www.inoline.ru/ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт,для интернет магазина,использовать смс тут слишком громоздко
Хочу сделать простенький интернет магазин,по продаже цифровых товаров,например книг.Что делает скрипт:
На странице список из 30-ти книг,юзер тыкает на нужную книгу и она попадает в корзину,если нужны ещё книги ещё тыкает.Даллее нажимает оформить заказ,там ему выводится ещё раз что он заказал и сколько это стоит,далее он жмёт оплатить,появляется типа форма,он вводит свой WMID,тип кошелька,и ему на этот кошелёк приходит счёт,он оплачивает,жмёт далее,и ему выводятся ссылки на книги которые он заказал.
Такое вообще реально?
Если такое не возможно,предложите свою версию.
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