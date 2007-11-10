Подправить модуль Joomla для хостера Мастерхост

Имеется модуль Joomla, который позволяет вставлять свободный PHP код - MOD_PHP – для ознакомления можно скачать тут: www.abcreg.ru/mod_php1.0_RUS.zip

Этот модуль работает почти со всеми хостерами, кроме мастерхоста. Делает просто пустой вывод:

Должно получаться вот так: http://www.inoline.ru/ (нижний правый модуль, который выводит ссылки)

А получается так: http://www.abcreg.ru/ (нижний левый модуль – пустой прямоугольник, не отображает никакого PHP Скрипта)

Задача: разобраться почему не происходит вывода на хостинге Masterhost и исправить модуль.

оплата по факту, на работу надеюсь более 30 минут не потребуется. консультации по ICQ