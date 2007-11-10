Подправить модуль Joomla для хостера Мастерхост

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки149 просмотров
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Имеется модуль Joomla, который позволяет вставлять свободный PHP код - MOD_PHP – для ознакомления можно скачать тут: www.abcreg.ru/mod_php1.0_RUS.zip

Этот модуль работает почти со всеми хостерами, кроме мастерхоста. Делает просто пустой вывод:

Должно получаться вот так: http://www.inoline.ru/ (нижний правый модуль, который выводит ссылки)

А получается так: http://www.abcreg.ru/ (нижний левый модуль – пустой прямоугольник, не отображает никакого PHP Скрипта)

Задача: разобраться почему не происходит вывода на хостинге Masterhost и исправить модуль.

оплата по факту, на работу надеюсь более 30 минут не потребуется. консультации по ICQ

Joomla
16 лет назад
inoline
39 летСербия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
butuzov
Олег 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
$10
супер пупер калсный перец и почти спас меня от полной раздроты начальством! он бросил жену, трех детей, и даже маленького пуделя! и занимался моим заданием! респект огромный!
Великолепное чуство юмора...
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