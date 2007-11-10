Исправление багов и модернизация в скрипте партнерской программы. Подробности в файле ТЗ. Возможен вариант что часть багов будет исправлена вне рамок проекта (отмечено синим в тексте ТЗ), поэтому требуется 2 варианта цены и срока. В ...
Подправить модуль Joomla для хостера Мастерхост
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется модуль Joomla, который позволяет вставлять свободный PHP код - MOD_PHP – для ознакомления можно скачать тут: www.abcreg.ru/mod_php1.0_RUS.zip
Этот модуль работает почти со всеми хостерами, кроме мастерхоста. Делает просто пустой вывод:
Должно получаться вот так: http://www.inoline.ru/ (нижний правый модуль, который выводит ссылки)
А получается так: http://www.abcreg.ru/ (нижний левый модуль – пустой прямоугольник, не отображает никакого PHP Скрипта)
Задача: разобраться почему не происходит вывода на хостинге Masterhost и исправить модуль.
оплата по факту, на работу надеюсь более 30 минут не потребуется. консультации по ICQ
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